Ефремов подвинет Бурунова после выхода на свободу: Съемочный день актера стоит миллионы

Михаил Ефремов в скором времени выйдет на свободу после пяти лет заключения.

Освобождение актера произошло в рамках условно-досрочного освобождения, и, судя по всему, никаких препятствий на этом пути не возникнет. Адвокат пострадавшей стороны, Александр Добровинский, подтвердил, что апелляция не планируется, что оставляет за Ефремовым возможность вернуться к нормальной жизни.

Ефремов был осужден за смертельное ДТП, произошедшее в 2020 году. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что стало причиной трагедии, унесшей жизнь курьера Сергея Захарова. Суд признал актера виновным и назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. За это время актер выплатил родственникам погибшего компенсацию в размере 4,4 миллиона рублей.

На последнем судебном заседании Михаил Ефремов заявил о своем раскаянии и изменениях в жизни. Он подчеркнул, что за годы заключения осознал свои ошибки и готов жить по-другому. В частности, он пообещал исключить алкоголь из своей жизни и продолжить лечение от хронических заболеваний. "Я искренне раскаиваюсь в совершенном мною преступлении", — говорил он, обращаясь к потерпевшим.

Несмотря на сложные обстоятельства, финансовая ситуация Ефремова всегда была относительно стабильной. До ареста он зарабатывал значительные суммы на театральных спектаклях — от 900 тысяч до 3,9 миллиона рублей за выступление. Его жена Соня Кругликова также продолжала работать, обеспечивая семью. Она является доцентом в Российской академии имени Гнесиных и получает около 100 тысяч рублей в месяц.

По словам продюсера Евгения Морозова, после выхода на свободу Ефремов не останется без работы. В индустрии уже начали "расчищать" место для его возвращения в кино и театры. Ожидается, что актер сможет зарабатывать до 2,5 миллиона рублей в день, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых артистов в стране. Стоит отметить, что это в разы больше, чем у самых высокооплачиваемых российских актеров – Дмитрия Нагиева и Сергея Бурунова.