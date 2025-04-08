Бывшая Прохора Шаляпина тайно вышла замуж

Одна из пассий Прохора Шаляпина скрывала свой тайный брак.

Десять лет назад зрители увлеченно следили за страстным романом Анны Калашниковой и эксцентричного исполнителя Прохора Шаляпина. Их любовная история, разворачивавшаяся перед миллионами людей, увенчалась появлением на свет сына Даниила, но вскоре пара распалась.

Анна призналась, что их с Прохором пути разошлись еще в 2016 году, и ей немного грустно оттого, что публика все еще акцентирует внимание на тех событиях. В то же время она рада, что зрителей согревают воспоминания о теплых совместных эфирах.

По ее словам, эта история была красивой, пусть и закончилась не лучшим образом. Теперь, по словам Калашниковой, они с Шаляпиным остаются друзьями, хотя жизненные дороги их уже давно разошлись — ведь они оказались слишком разными людьми, несмотря на прежние чувства.

Также Анна поделилась, что Прохор поддержал ее в сложный период, когда пропал отец ее ребенка, бизнесмен, никак не связанный с миром шоу-бизнеса. Она вспоминает, что мужчина исчез еще до рождения Даниила, когда она даже не подозревала о своей беременности. Поначалу она переживала глубокую депрессию, но затем сумела взять себя в руки. Анна особо подчеркнула, насколько важную роль сыграл тогда Прохор, поддерживая ее в трудную минуту.

После расставания с Шаляпиным Анна долго скрывала подробности своей личной жизни. Позднее у нее завязался гражданский союз с другим бизнесменом. Совсем недавно фанаты заподозрили, что певица тайно вступила в брак, увидев в ее блоге свадебные фото. Как оказалось, снимки были сделаны с водителем автопарка, который предоставил ей машину для особого случая, а вовсе не с настоящим мужем.

Поклонники Калашниковой предположили, что ее новым возлюбленным мог стать известный психолог Сергей Селезнев, с которым она недавно появилась на красной ковровой дорожке премии "Виктория". Анна подтвердила, что действительно состоит в отношениях, но предпочла пока оставить имя своего избранника в секрете, уважая его пожелание.

