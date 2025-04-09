Чехова вспомнила о последней встрече с Заворотнюк: Не хотела принимать поддержку

Анастасия Заворотнюк оставила после себя множество воспоминаний и загадок. Последнее появление актрисы на публике произошло в 2019 году в Ереване, где она присутствовала на открытии ювелирного бутика.

В тот момент никто из присутствующих не мог предположить, что это будет ее последний выход в свет. Анфиса Чехова — одна из немногих, кто общался с Заворотнюк на мероприятии.

Знаменитость поделилась своими впечатлениями от той встречи. По ее словам, актриса выглядела уверенной и жизнерадостной, хотя внутри, возможно, уже догадывалась о своем тяжелом заболевании. Чехова отметила, что несмотря на открытость Анастасии, она всегда держала дистанцию в общении.

Когда Анфиса предложила свою помощь, Заворотнюк ответила довольно сдержанно. Это вызвало у телеведущей чувство тревоги. "Я поняла, что она не хочет принимать поддержку", — рассказала Чехова.

Вспоминая ту встречу, Чехова подчеркнула, что Анастасия всегда была источником света и позитива. Даже зная о своем состоянии, она продолжала улыбаться и шутить. "Она уже, наверное, догадывалась о своем заболевании, но все равно сохраняла оптимизм", — отметила Анфиса.

К сожалению, 29 мая 2024 года мир потерял талантливую актрису. Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет после долгой борьбы с глиобластомой — одной из самых агрессивных форм рака головного мозга.