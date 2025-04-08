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Вторник 8 апреля

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Переставшая горевать Анна Седокова призналась в чувствах любимому мужчине

Переставшая горевать Анна Седокова призналась в чувствах любимому мужчине
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Анна Седокова опубликовала признание в любви в соцсетях.

Тяжелые времена позади в жизни бывшей солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой вновь засияло солнце. Поводом для радости стал день рождения главного мужчины в ее жизни. Певица не смогла сдержать эмоций и публично призналась ему в любви, посвятив трогательный пост в социальных сетях и поделившись серией душевных снимков.

В социальных сетях Анна поделилась серией трогательных снимков с именинником. На фотографиях повзрослевший Гектор предстал в красной футболке, обнимая маму, одетую в чёрный топ. Также на кадрах можно увидеть мальчика с его любимым питомцем – собакой породы сиба-ину, и во время активной игры в футбол.

Седокова назвала сына своим "маленьким супергероем" и призналась, что нет большего счастья, чем видеть его улыбку. Она пообещала сделать все возможное для его счастья и подчеркнула, как сильно его любят мама и сестрички.

Напомним, недавно певица стала снова выходить на публику. По ее словам, она снова учится жить, ведь целых три месяца провела в домашнем заточении. Так она переживала смерть своего бывшего мужа Яниса Тиммы, который покончил с собой через некоторое время после их развода.

Анна признавалась, что для ее сына Янис стал лучшим отцом. Кстати, у баскетболиста растет и родной сын, с которым он не был так близок.

Шоу-бизнес в Telegram

8 апреля 2025, 17:02
Анна Седокова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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