Кадышева была вынуждена раскошелиться после разгоревшегося скандала с сыном

Театр "Золотое кольцо", которым управляет Надежда Кадышева, значительно сократил свою долговую нагрузку, доведя сумму задолженности до всего лишь 10 тысяч рублей.

Еще в начале 2024 года театр столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. По данным на январь того же года, задолженность театра перед государством достигала внушительных 1,6 миллиона рублей. Основные причины такого положения дел заключались в неуплате различных налогов, включая страховые взносы, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и транспортный налог.

Однако, как показали открытые данные на 10 февраля 2025 года, Надежда Кадышева и ее команда предприняли активные шаги для решения финансовых проблем. В результате почти вся задолженность была погашена, и осталось лишь небольшое обязательство в размере 10,2 тысячи рублей по налогу на доходы физических лиц.

Надежда Кадышева, которой исполнилось 65 лет, является яркой фигурой на российской музыкальной сцене. С 1988 года она занимает позицию солистки ансамбля "Золотое кольцо", который завоевал популярность благодаря своим уникальным музыкальным произведениям и ярким выступлениям.

Ранее сообщалось, что сын Надежды Кадышевой оказался в центре громкого скандала, связанного с его личной жизнью. Бывшая жена обвинила его в том, что он оставил ее беременной и без средств к существованию в чужой стране.