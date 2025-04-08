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Вторник 8 апреля

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Дочь Борисовой после пластической операции стала похожа на стюардессу

Дочь Борисовой после пластической операции стала похожа на стюардессу
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Недавно дочь известной телеведущей Даны Борисовой стала обладательницей нового носа после ринопластики.

Операция прошла успешно, и теперь Полина Аксенова с удовольствием любуется своим преображением. По мнению многих, она стала выглядеть как настоящая "француженка". Хотя сама наследница ведущей шутит, что больше напоминает стюардессу.

После операции Полина, по признанию многих, действительно выглядит великолепно. Сама Дана Борисова полностью поддерживает решение дочери изменить внешность. "Ранее меня не устраивала форма ее носа. Небольшая горбинка отвлекала от общей гармонии лица. Я всегда мечтала, чтобы у Полины был нос, как у куклы Барби — слегка вздернутый и привлекательный", — делилась своими мыслями Борисова.

Дана Борисова. Фото: соцсети

Дана считает, что стремление к совершенству — это нормально. Ведущая не против, если дочь продолжит работу над собой. "Если она захочет увеличить губы или грудь, я поддержу ее. Но важно помнить о мере. Я буду ее наставницей в этом вопросе и ни в коем случае не позволю делать что-то чрезмерное", — добавила телеведущая. Она подчеркнула, что важно сохранять естественность и аккуратность в любых изменениях внешности.

Стоит отметить, что сегодня Дана и Полина стали настоящими подругами. Отношения между ними значительно улучшились по сравнению с тем временем, когда переходный возраст Полины вызывал конфликты. Теперь они проводят много времени вместе, путешествуют и наслаждаются жизнью.

Шоу-бизнес в Telegram

8 апреля 2025, 09:59
Дана Борисова. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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