Анастасия Волочкова избавляется от недвижимости из-за крупных долгов

Анастасия Волочкова приняла непростое решение.

Анастасия Волочкова приняла решение избавиться от своей шикарной шестикомнатной квартиры, находящейся в центральной части Санкт-Петербурга. Поводом послужило накопление значительных долгов за коммунальные платежи, сумма которых достигла практически 130 тысяч рублей.

Согласно сведениям портала SHOT, эта просторная квартира общей площадью 196 кв.м., расположенная на Итальянской улице, выставлена на продажу за 165 млн рублей. Недвижимость была приобретена знаменитостью еще в 2001 году, однако ее эксплуатация оказалась сопряженной с множеством трудностей. Сейчас у квартиры имеется зафиксированный долг перед поставщиками коммунальных услуг — 127 630 рублей, и суд уже вынес постановление о взыскании данной суммы с Анастасии Волочковой.

Интерьер апартаментов отличается изысканным стилем и утонченным декором. Среди особенностей жилья выделяются отделка стен в технике венецианской штукатурки, наличие камина, дорогой мебели, уникальной росписи кухни и высоких потолков высотой три метра. Квартира включает гостевую спальню с отдельным санузлом, рабочий кабинет-библиотеку, хозяйственный блок и специальную комнату для занятий спортом. При всех финансовых сложностях и высокой цене недвижимости интерес к объекту проявлен. Как сообщают осведомленные лица, покупатель уже найден и готов совершить покупку в ближайшее время.

Примечательно, что десять лет назад балерина предпринимала попытку продажи той же самой квартиры, запрашивая цену свыше 200 млн рублей, однако подходящего покупателя тогда не оказалось. Помимо петербургского адреса, проблемы с погашением счетов за ЖКУ преследуют Волочкову и в столице России.

Ее московская квартира, расположенная в престижном Петровском переулке, имеет неоплаченный долг примерно в 67 тыс. рублей. Из-за финансовой нестабильности прима-балерина вынуждена расставаться с частью своего недвижимого богатства ради погашения задолженности.

