Дочь сообщила о внезапной болезни Сергея Жукова: Приехал в Москву лечиться

Сергей Жуков внезапно прервал свои гастроли и вернулся в Москву из-за серьезного недомогания.

Его отсутствие стало заметным на премьере нового сериала "ВИА Васильки", где он выступил в роли композитора. Артист, который всегда активно участвовал в светских мероприятиях, не смог присутствовать на этом важном событии, и это вызвало беспокойство у его поклонников и коллег.

На красной дорожке вместо Сергея появилась его 16-летняя дочь Ника, которая уже успела зарекомендовать себя как актриса благодаря роли в сериале "Плакса". Наследница артиста привлекла внимание всех присутствующих своим элегантным образом: она выбрала черное мини-платье. Распущенные волосы и минималистичный макияж с акцентом на свежесть завершили образ, создав впечатление уверенной и талантливой молодой звезды.

Во время мероприятия Ника поделилась новостями о здоровье своего отца. Она сообщила, что Сергей чувствует себя плохо и был вынужден отменить концерты в двух городах, чтобы вернуться в столицу для лечения. Хотя конкретный диагноз не был озвучен, по слухам, артист подхватил вирус, который в этом сезоне поразил многих людей, вызывая симптомы лихорадки и сильного кашля с кровью.

"Он заболел и даже отменил два города, чтобы приехать в Москву лечиться. Я говорю это вам, потому что знаю, насколько этот проект важен для него и сколько он вложил в него музыки, творчества и любви," — цитирует Нику женский журнал Клео.ру.

Премьера собрала множество звезд отечественного шоу-бизнеса, среди которых были Дмитрий Харатьян, Ирина Розанова и Николай Добрынин. Особое внимание привлекли Игорь и Григорий Верников, которые впервые появились вместе на одном мероприятии.