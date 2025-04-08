Счастливую Алсу заметили полураздетой на балконе отеля

Алсу активно строит свою карьеру после развода с Яном Абрамовым.

После развода с Яном Абрамовым, который официально завершился после 18 лет брака, Алсу с головой ушла в карьеру и теперь наслаждается новым этапом в жизни. 41-летняя певица стала чаще радовать поклонников концертами по всей России. Недавно она выступила в Санкт-Петербурге, а впереди запланированы концерты в Екатеринбурге, Калининграде, Алматы и Астане.

Накануне питерского концерта звезда хита "Зимний сон" прибыла в Санкт-Петербург, где остановилась в отеле "Гельвеция", расположенном в историческом центре города, на улице Марата, в элегантном особняке XIX века в стиле необарокко, недалеко от Невского проспекта и Московского вокзала. Отель славится своим уютным двориком, интерьерами в духе елизаветинского барокко и сочетает в себе черты петербургского стиля и швейцарского гостеприимства.

Алсу поделилась в соцсетях эффектным видео, снятым на балконе отеля. Певица предстала перед подписчиками полураздетой – в белом махровом халате и с полотенцем на голове, дополнив образ солнцезащитными очками и большим букетом роз. Она танцевала, улыбалась и посылала воздушные поцелуи, призывая ценить каждое мгновение жизни и приглашая на свой концерт в БКЗ "Октябрьский".

Поклонники оценили позитивный настрой и внешний вид певицы, отметив, что она расцвела после развода. Сама Алсу призналась, что стала лучше понимать свои желания и потребности, и теперь считает, что искренний диалог – главное в счастливых отношениях.

Развод Алсу и Яна Абрамова привлек широкое внимание общественности. По слухам, причиной разрыва могла стать измена Абрамова с моделью Анастасией Решетовой, что косвенно подтверждала и сама певица. В процессе раздела имущества, оцениваемого примерно в 10 миллиардов рублей, Алсу подала иск о разделе имущества. Первое заседание состоялось в июне 2024 года. По информации, Абрамов предложил Алсу активы на сумму 2,5 миллиарда рублей, включая виллу на Кипре, ювелирную коллекцию и автомобили. Сообщается, что дети, Сафина, Микелла и Рафаэль, останутся с матерью, и Абрамов будет обеспечивать их всем необходимым.

