Счастливую Алсу заметили полураздетой на балконе отеля

Чернышев ежедневно ходит на могилу Заворотнюк Тесты Дочь Волочковой влезла в разборки с Николаевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Шаляпин сделал заявление об отце новорожденной дочери Цымбалюк-РомановскойШаляпин сделал заявление об отце новорожденной дочери Цымбалюк-Романовской Позорное выступление Татьяны Овсиенко обернулось настоящим скандалом: как ГлюкозаПозорное выступление Татьяны Овсиенко обернулось настоящим скандалом: как Глюкоза Оставшаяся одна Алла Пугачева взвыла от безысходностиОставшаяся одна Алла Пугачева взвыла от безысходности После возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для делаПосле возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для дела

Лента новостей

Вторник 8 апреля

20:14Стало известно, сколько Пугачева заработала на военных песнях 20:05Ни единого цветочка: как сейчас выглядит могила актрисы Светланы Светличной 19:16Счастливую Алсу заметили полураздетой на балконе отеля 18:54Бывшая Прохора Шаляпина тайно вышла замуж 17:02Переставшая горевать Анна Седокова призналась в чувствах любимому мужчине 16:39Воробьев доложил Путину о модернизации ТЭК Московской области 16:09Звезда "Полицейского с Рублевки" Александр Петров впервые стал отцом 15:47Накануне освобождения состояние здоровья Ефремова ухудшилось 14:59Певицу Славу срочно увезли в больницу после концерта: Проблемы с сердцем? 14:17Тест: насколько хорошо вы знаете ставших героями эпохи актеров из СССР? 13:04Дочь сообщила о внезапной болезни Сергея Жукова: Приехал в Москву лечиться 11:41Ефремов планирует устроить пир в колонии перед своим освобождением 10:12Работал почтальоном и кладовщиком: Катя Семенова рассказала о трудной доле 39-летнего сына 09:59Дочь Борисовой после пластической операции стала похожа на стюардессу 08:43Сафронов лишил своих детей роскошной квартиры в центре Москвы: Могут попытаться отобрать 06:37Тарасова сделала заявление о покинувшей страну Пугачевой: Почему мы должны страдать? 03:14Невестку-стриптизершу Наташи Королевой прооперировали в Москве 00:32У принца Гарри накопилось множество претензий к Меган Маркл 20:12Паулина Андреева после развода с Федором Бондарчуком покинула Россию 19:50Половина собственников многоквартирных домов в Подмосковье будет голосовать онлайн к концу 2025 года 18:30 Услуга "Детский билет" упростит посещение группами, считают в московских театрах 18:22Получить полный объем медицинской помощи в ночное время можно в стационаре 18:04Занедужившая Анна Семенович поразила публику в Сети: Дико болит 17:30Оставшаяся без концертов Орбакайте запела в подземке Нью-Йорка 16:40Там русский дух: названо самое аутентичное место для фотографий в России 16:24Олег Газманов шокировал зрителей заметным шрамом на важном месте: На потенцию не влияет 15:38Появившийся на юбилее Буйнова Лещенко не на шутку встревожил коллег своим видом 15:08Тест для развития зрительной памяти: из какого советского фильма этот пес? 14:53В "Мосбилете" назвали самые популярные театральные постановки столицы 14:01Вычурный вид Собчак вызвал недоумение: Не задумывается об имидже 12:30Сын Сафронова чудом пережил подпольную операцию: Зашивали ниткой в квартире 10:55Упокой, Господи: как выглядит памятник на могиле Запашного 10:15Уехавшей из России с мужем-иноагентом Алле Пугачевой резко подняли налоги и лишили льгот 09:5639-летняя Бузова сделала резонансное заявление о своем замужестве 08:27Дочь умоляет любительницу острых ощущений Боню не идти на опасный для жизни риск 06:39В жизни Цискаридзе произошло важное событие: Никогда такого не делал 03:28Язык – враг твой: 8 фраз, которые не стоит говорить мужчине 00:12Как бороться с синдромом хронической усталости? 16:32Появились подробности нового романа Питта после тяжелого расставания с Джоли 14:12Тест: подтвердите или опровергните факты о съемках знаковых фильмов из СССР 12:39Тратящий миллионы в месяц на жизнь Сафронов сел на гречку: Времена непростые 10:24Дочь Волочковой влезла в разборки балерины с Николаевой из-за свадьбы: Никто не будет мешать 06:47Рязанова сообщила о ежедневном посещении Чернышевым могилы Заворотнюк 03:21Дженнифер Энистон подогрела слухи о своем романе со звездой сериала "Игра престолов" 00:13Кейт Миддлтон и Принц Уильям покинули Великобританию после борьбы принцессы с раком 16:4166-летняя Мадонна решилась на рискованную процедуру омоложения: Отказывается стареть 14:25Известный актер откровенно рассказал о тяготах работы с Нагиевым: Это закаливает 12:27Тест: насколько хорошо вы знаете сюжеты детективных фильмов из СССР? 10:09Новым песням Пугачевой объявили бойкот: Не существует больше этой певицы 06:25Знаменитая сваха рассказала, почему Лепс и Киба вместе на самом деле
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Счастливую Алсу заметили полураздетой на балконе отеля

Счастливую Алсу заметили полураздетой на балконе отеля
174

Алсу активно строит свою карьеру после развода с Яном Абрамовым.

После развода с Яном Абрамовым, который официально завершился после 18 лет брака, Алсу с головой ушла в карьеру и теперь наслаждается новым этапом в жизни. 41-летняя певица стала чаще радовать поклонников концертами по всей России. Недавно она выступила в Санкт-Петербурге, а впереди запланированы концерты в Екатеринбурге, Калининграде, Алматы и Астане.

Накануне питерского концерта звезда хита "Зимний сон" прибыла в Санкт-Петербург, где остановилась в отеле "Гельвеция", расположенном в историческом центре города, на улице Марата, в элегантном особняке XIX века в стиле необарокко, недалеко от Невского проспекта и Московского вокзала. Отель славится своим уютным двориком, интерьерами в духе елизаветинского барокко и сочетает в себе черты петербургского стиля и швейцарского гостеприимства.

Алсу поделилась в соцсетях эффектным видео, снятым на балконе отеля. Певица предстала перед подписчиками полураздетой – в белом махровом халате и с полотенцем на голове, дополнив образ солнцезащитными очками и большим букетом роз. Она танцевала, улыбалась и посылала воздушные поцелуи, призывая ценить каждое мгновение жизни и приглашая на свой концерт в БКЗ "Октябрьский".

Поклонники оценили позитивный настрой и внешний вид певицы, отметив, что она расцвела после развода. Сама Алсу призналась, что стала лучше понимать свои желания и потребности, и теперь считает, что искренний диалог – главное в счастливых отношениях.

Развод Алсу и Яна Абрамова привлек широкое внимание общественности. По слухам, причиной разрыва могла стать измена Абрамова с моделью Анастасией Решетовой, что косвенно подтверждала и сама певица. В процессе раздела имущества, оцениваемого примерно в 10 миллиардов рублей, Алсу подала иск о разделе имущества. Первое заседание состоялось в июне 2024 года. По информации, Абрамов предложил Алсу активы на сумму 2,5 миллиарда рублей, включая виллу на Кипре, ювелирную коллекцию и автомобили. Сообщается, что дети, Сафина, Микелла и Рафаэль, останутся с матерью, и Абрамов будет обеспечивать их всем необходимым.

Шоу-бизнес в Telegram

8 апреля 2025, 19:16
Алсу. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Артемий-Добровлад и Луна: как российские звезды называют своих детей

Никита Джигурда. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Наталья Водянова. Фото: YouTube / @VogueRussia
Лера Кудрявцева. Фото: YouTube / @sobchak
Наталья Фриске. Фото: YouTube / @muztv
Виктория Боня. Фото: YouTube
Алсу. Фото: YouTube

По теме

Алсу после развода с Абрамовым подняла требования к мужчинам до небес: Удивить сложно

Алсу в траурном виде встревожила россиян после развода с Абрамовым: Я себе чужая
Алсу Ралифовна Абрамова

Алсу Ралифовна Абрамова певица

Стало известно, сколько Пугачева заработала на военных песнях

Стало известно, сколько Пугачева заработала на военных песнях
Еще до официального релиза в Сеть попали песни Аллы Пугачевой о войне. Всего неделю назад Алла Пугачева удивила публику выпуском двух новых песен, посвященных войне, и уже заговорили о потенциальных доходах, которые эти композиции принесут знаменитой певице.

Ни единого цветочка: как сейчас выглядит могила актрисы Светланы Светличной

Ни единого цветочка: как сейчас выглядит могила актрисы Светланы Светличной
Светлана Светличная упокоилась на Троекуровском кладбище, где захоронены такие известные деятели культуры, как Сергей Юрский, Борис Невзоров, Инна Макарова, Анастасия Заворотнюк и Валентин Гафт. Родственники отказались выполнить последнюю просьбу актрисы и похоронить ее месте с мужем или сыном на Ваганьково. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле звезды фильма "Бриллиантовая рука". Светличная скончалась 16 ноября 2024-го на 85 году жизни.

Бывшая Прохора Шаляпина тайно вышла замуж

Бывшая Прохора Шаляпина тайно вышла замуж
Одна из пассий Прохора Шаляпина скрывала свой тайный брак. Десять лет назад зрители увлеченно следили за страстным романом Анны Калашниковой и эксцентричного исполнителя Прохора Шаляпина.

Переставшая горевать Анна Седокова призналась в чувствах любимому мужчине

Переставшая горевать Анна Седокова призналась в чувствах любимому мужчине
Анна Седокова опубликовала признание в любви в соцсетях. Тяжелые времена позади в жизни бывшей солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой вновь засияло солнце.

Звезда "Полицейского с Рублевки" Александр Петров впервые стал отцом

Звезда "Полицейского с Рублевки" Александр Петров впервые стал отцом
В семье Александра Петрова произошло важное событие. В семье известного актера Александра Петрова и его супруги Виктории произошло долгожданное пополнение.

Выбор читателей

07/04ПндУехавшей из России с мужем-иноагентом Алле Пугачевой резко подняли налоги и лишили льгот 07/04ПндВ жизни Цискаридзе произошло важное событие: Никогда такого не делал 07/04Пнд39-летняя Бузова сделала резонансное заявление о своем замужестве 07/04ПндВычурный вид Собчак вызвал недоумение: Не задумывается об имидже 07/04ПндПаулина Андреева после развода с Федором Бондарчуком покинула Россию 07/04ПндПоявившийся на юбилее Буйнова Лещенко не на шутку встревожил коллег своим видом