Стало известно, сколько Пугачева заработала на военных песнях

Еще до официального релиза в Сеть попали песни Аллы Пугачевой о войне.

Всего неделю назад Алла Пугачева удивила публику выпуском двух новых песен, посвященных войне, и уже заговорили о потенциальных доходах, которые эти композиции принесут знаменитой певице. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов поделился информацией о том, сколько певица могла заработать благодаря популярности этих треков на YouTube.

Согласно его данным, песни "Мама" и "Поцелуи войны" привлекли внимание широкой аудитории, набрав более 2,7 миллиона прослушиваний на видеохостинге. С учетом действующей системы монетизации на YouTube, Пугачева могла получить от 200 до 300 тысяч рублей только с этой платформы.

Важно отметить, что в настоящий момент российские авторы не имеют возможности монетизировать свой контент на YouTube. Тем не менее Алла Пугачева, живущая последние три года на Кипре и в Израиле, избежала этих ограничений, поскольку в этих странах действуют другие правила.

Неожиданный выход военных песен вызвал бурную реакцию среди поклонников артистки. Композиции оказались трогательными и глубоко эмоциональными, вызвавшими широкий отклик у слушателей. Несмотря на это, сама Алла Пугачева пока предпочитает держать в тайне мотивы и цели создания этих произведений, оставляя поклонникам пространство для размышлений и интерпретаций.