Работал почтальоном и кладовщиком: Катя Семенова рассказала о трудной доле 39-летнего сына

Катя Семенова стала автором гимна Четвертого открытого фестиваля современного и актуального кино "Алафейская гора", который в эти дни проходит в Тобольске. Ее творческий вечер оказался одним из самых громких событий форума. А за кулисами со знаменитой певицей встретился корреспондент "Дни.ру".

Единственный сын Кати Семеновой – 39-летний Иван Батурин – по ее стопам идти никогда не собирался. "В школе он учился плохо – почти сплошные "трояки", был со своими причудами, хотя зла никому не делал, - вспоминает Семенова. – Потом решил поступать на философский факультет РГГУ – хотел изучать историю религий. Поступил сам, без блата и денег, на бюджет. Но отучился в итоге лишь год и понял, что это не его".

После этого сын Семеновой бросил учебу в престижном вузе и год отработал "на побегушках" на канале ТВЦ, куда его устроил отец – гитарист Андрей Батурин.

"А потом поступил учиться звукорежиссуре кино в институт радио и телевидения. Окончил его и даже успел поработать ассистентом звукорежиссера и в фильме Говорухина "Артистка", и в неплохих сериалах", – сообщила певица.

Но наследник исполнительницы вдруг понял, что ему все это надоело. И едва начавшийся карьерный взлет решил не продолжать. "Он уже несколько лет как ушел из кино, – рассказала Семенова о трудной доле сына. – Поработал почтальоном, сейчас работает кладовщиком на складе магазина спортивных товаров. Словом, ищет себя. Живет, правда, отдельно от меня – мы снимаем квартиру. Ну и деньги я ему даю – там маленькая зарплата".