Ни единого цветочка: как сейчас выглядит могила актрисы Светланы Светличной

Светлана Светличная упокоилась на Троекуровском кладбище, где захоронены такие известные деятели культуры, как Сергей Юрский, Борис Невзоров, Инна Макарова, Анастасия Заворотнюк и Валентин Гафт. Родственники отказались выполнить последнюю просьбу актрисы и похоронить ее месте с мужем или сыном на Ваганьково. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле звезды фильма "Бриллиантовая рука".

Светличная скончалась 16 ноября 2024-го на 85 году жизни. Причиной смерти Светланы Афанасьевны стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне рака. Около двух лет она провела в психиатрической клинике – у звезды диагностировали тяжелую деменцию и болезнь Альцгеймера. Позже стало известно и про опухоль мозга.

Прощались с актрисой в Доме кино, а похоронили на 21-го участке – Аллее звезд – престижного Троекуровского кладбища столицы. Ее могила и сегодня, спустя полгода после похорон, застелена еловым лапником. Живых цветов, правда, нет, да и вообще кажется, что сюда никто не ходит.

Обычно к первой годовщине принято ставить капитальный памятник, но ведется ли сыном и внучкой работа над ним, сказать никто не может. Ведь все помнят, сколько напряженные отношения порой были между Светличной и ее родными. Пока же на месте упокоения стоит резной деревянный крест.

Через месяц родственникам предстоит вступить в наследство и получить свои доли от квартир и счетов. Правда, как говорят, ничего особенно ценного Светличная не нажила...