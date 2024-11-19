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Вторник 19 ноября

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ТЕСТ памяти Светланы Светличной: насколько хорошо вы помните творчество актрисы

ТЕСТ памяти Светланы Светличной: насколько хорошо вы помните творчество актрисы
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Светлана Светличная покинула этот мир 16 ноября 2024 года, но оставила значимый след в советском кинематографе. Давайте пройдемся по творчеству актрисы и вспомним значимые роли в нашем тесте.

ВОПРОСЫ

1. Фото: кадр из фильма

А. Мне двадцать лет

Б. Им покоряется небо

В. Пока фронт в обороне

2. Фото: кадр из фильма

А. Не самый удачный день

Б. Герой нашего времени

В. Стряпуха

3. Фото: кадр из фильма

А. Бриллиантовая рука

Б. Новые приключения неуловимых

В. Держись за облака

4. Фото: кадр из фильма

А. Любить...

Б. Семнадцать мгновений весны

В. Неподсуден

5. Фото: кадр из фильма

А. Ты – мне, я – тебе

Б. Корень жизни

В. Третье измерение

6. Фото: кадр из фильма

А. Мужской почерк

Б. Третье измерение

В. Место встречи изменить нельзя

7. Фото: кадр из фильма

А. Похищение Богини

Б. Звезда Империи

В. Дом у соленого озера

ОТВЕТЫ

1. Б. Им покоряется небо

2. В. Стряпуха

3. А. Бриллиантовая рука

4. Б. Семнадцать мгновений весны

5. А. Ты – мне, я – тебе

6. В. Место встречи изменить нельзя

7. В. Дом у соленого озера

Шоу-бизнес в Telegram

19 ноября 2024, 06:10
Светлана Светличная. Фото: кадр из фильма "Беловодье. Тайна затерянной страны"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест для самых умных: отгадайте актрису СССР по фото и описанию

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр YouTube / @5TVRussia
Кадр YouTube / @OdesaFilmStudio

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