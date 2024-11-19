ТЕСТ памяти Светланы Светличной: насколько хорошо вы помните творчество актрисы

ТЕСТ: попробуйте угадать фильмы с Людмилой Гурченко лишь по одному кадру

Людмила Гурченко дебютировала в кино в 1956 году, когда ей было 20 с небольшим лет. Всего в ее кинокарьере насчитывается 115 ролей в фильмах, которые она играла с 1956 по 2009 год. Давайте вспомним лучшие ее роли по одном лишь кадру. С тестом на знание профессий ее героинь вы справились отлично! 1.