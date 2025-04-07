Уехавшей из России с мужем-иноагентом Алле Пугачевой резко поднял налоги и лишили льгот

Народная артистка СССР Алла Пугачева с пятым мужем-иноагентом и младшими детьми уже три года живет за границей. У нее есть гражданство Израиля и Кипра, а в России за это время звезда появлялась официально лишь дважды. И теперь это стало для сбежавшей Примадонны большой проблемой.

Официально в последний раз Алла Пугачева приезжала в Москву в 2023-м – в мае была на похоронах своего друга модельера Валентина Юдашкина, а в ноябре решала какие-то вопросы с недвижимостью и записала несколько композиций на студии.

Получается, что на родине певицы не было уже полтора года. Как объяснил "Дни.ру" юрист, за это время артистка могла перестать быть налоговым резидентом Российской Федерации. "Налоговым резидентом признается физлицо, которое фактически находится в стране не менее 183 календарных дней в течение года. Статус налогового резидента не зависит от гражданства и места прописки. Можно не потерять этот статус, если выехать за пределы территории России для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения", – сообщил эксперт.

Чем потеря статуса налогового резидента России грозит живущей за рубежом Пугачевой? Здесь теперь для нее резко повышается налог на доходы – с 13 до 30%. Плюс еще придется платить налог еще и в стране пребывания. "Это значит, что при продаже недвижимости в России Алле Борисовне придется заплатить 30 процентов от стоимости в виде налогов, к тому же никакие налоговые вычеты и льготы действовать не будут", – пояснил юрист.