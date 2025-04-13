Михаил Ефремов признался, будет ли возвращать водительские права

Михаил Ефремов вернулся домой после отбывания наказания за смертельное ДТП, виновником которого он стал.

Михаил Ефремов, недавно вышедший на свободу после досрочного освобождения из колонии, признался, будет ли возвращать водительские права. Об этом сообщает СМИ со ссылкой на слова самого актера.

Журналистам удалось встретить Михаила Ефремова, недалеко от отделения полиции. На вопросы репортеров актер ответил, что чувствует себя "не очень хорошо", а о творческих планах на данный момент не задумывается.

Когда же речь зашла о водительском удостоверении, Ефремов был категоричен. На вопрос о том, планирует ли он вернуть себе право управления автомобилем, актер ответил лаконичным и однозначным отказом: "Нет, нет, не хочу".

Напомним, трагедия, перевернувшая жизнь Михаила Ефремова, произошла в июне 2020 года. Автомобиль под управлением артиста столкнулся с фургоном, выехав на встречную полосу. Водитель фургона от столкновения скончался. Экспертиза нашла в крови Ефремова алкоголь. Его осудили на 7,5 лет лишения свободы, отсидев чуть больше половины срока Ефремов вернулся домой по УДО.

Судя по всему, пережитая трагедия и годы заключения оказали серьезное влияние на Михаила Ефремова. Отказ от водительских прав, вероятно, является осознанным решением актера, желающего избежать повторения подобных ситуаций и избавить себя от лишних соблазнов. Остается открытым вопрос о дальнейших планах Ефремова в творческой сфере, однако уже сейчас ясно, что возвращение к привычному образу жизни для актера будет непростым и потребует времени и сил.