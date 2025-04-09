Покинувшая Россию Заворотнюк родила первенца: названы пол и имя

Дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк стала мамой.

Молодая мама с удовольствием поделилась новостью с подписчиками в социальных сетях. Анна объявила, что назвала своего первенца Марселем и опубликовала трогательное сообщение.

"Добро пожаловать в мир, свет моей души. Марсель, 2.04.2025", — написала она.

К посту также прикреплено фото, на котором Анна позирует в уютной комнате, украшенной голубыми шарами, а ее малыш мирно спит в кроватке. СМИ обратили внимание на то, что день рождения Марселя совпал с 2 апреля, а на следующий день, 3 апреля, отмечаются именины его бабушки Анастасии Заворотнюк. Это придает особую значимость и символику имени ребенка, так как оно становится связующим звеном между поколениями.

Несмотря на то, что Анна старается скрывать подробности своей личной жизни от общественности, журналистам удалось выяснить, что она замужем за бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Их знакомство состоялось во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. В 2021 году пара обручилась, а затем сыграла свадьбу и переехала в Дубай. Несмотря на жизнь за границей, Анна иногда навещает Россию, чтобы провести время с семьей.