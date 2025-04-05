Дмитрий Нагиев обучает эскортниц в Дубае личностному росту

Дмитрий Нагиев решил сменить профессию.

Известный шоумен, похоже, отошел от съемок в кино и полностью погрузился в новый, весьма специфический бизнес – ведение курсов личностного роста в Дубае. И, как поговаривают, его аудитория отнюдь не случайная. По слухам, именно девушки, работающие в сфере эскорт-услуг, составляют основной контингент учениц Дмитрия Нагиева.

Стоимость обучения, к слову, совсем не маленькая. Базовый курс от Нагиева обойдется в 40 000 рублей, а за интенсив с участием его сына Кирилла в ОАЭ придется выложить астрономические 500 000 рублей. Впрочем, для определенной категории клиенток, вероятно, такие суммы не являются препятствием.

Инсайдеры сообщают, что программа курсов Нагиева обещает "методики американской и европейской театральных школ, опыт Станиславского и современный коучинг".

В Сети уже активно обсуждают неожиданный поворот в карьере Нагиева. Его уже успели сравнить с Еленой Блиновской и окрестить "гуру марафонов". Но в случае Нагиева, кажется, речь идет о более узкой и эксклюзивной нише. По информации СМИ, именно эскортницы Дубая проявляют особый интерес к курсам Дмитрия Нагиева. Предполагается, что для них это может быть инвестицией в "профессиональное развитие" и возможностью расширить свой круг знакомств в роскошной дубайской среде. Таким образом, Дмитрий Нагиев, похоже, нашел весьма прибыльную и, как оказывается, востребованную нишу на рынке "личностного роста" – обучение эскортниц в Дубае.