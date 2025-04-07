Сын Сафронова чудом пережил подпольную операцию: Зашивали ниткой в квартире

Лука Сафронов-Затравкин поделился шокирующей историей о своей подпольной пластической операции, которая чуть не стоила ему жизни.

В программе "Основано на реальных событиях" на НТВ cын известного художника Никаса Сафронова откровенно рассказал о том, как боролся с избыточным весом и какие риски он был готов пойти ради улучшения своей внешности.

С юных лет Лука сталкивался с проблемой ожирения. В возрасте 17 лет его вес достиг 150 килограммов, и это стало причиной серьезного разговора с отцом. Никас Сафронов поставил сыну условие: общение возможно только при условии похудения. Это стало мощным стимулом для Луки, который за девять месяцев сбросил впечатляющие 76 килограммов. Однако после столь резкого изменения фигуры он столкнулся с новой проблемой — обвисшей кожей на животе, что подтолкнуло его к поиску решения.

Лука решился на абдоминопластику, но выбрал опасный путь — операцию в подпольных условиях. Как он сам рассказал, вмешательство прошло в съемной двухкомнатной квартире, где ему удалили 8 килограммов кожи.

"После операции меня шили ниткой, и на следующий день мне предложили немедленно покинуть квартиру, так как пришли новые арендаторы", — вспомнил он с ужасом.

К сожалению, последствия операции оказались серьезными. Во время гастролей в Париже у Луки случился инсульт из-за оторвавшегося тромба. Это стало настоящим испытанием для молодого человека, который едва не потерял жизнь из-за неосторожного решения.