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Пятница 4 апреля

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Пластический хирург вынес вердикт фаворитке Пугачевой

Пластический хирург вынес вердикт фаворитке Пугачевой
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У знаменитого калифорнийского хирурга Чиа Чи Као делали пластику Виктория Боня, Белла Хадид и Кендалл Дженнер. К нему на прием попадают самые известные и влиятельные девушки со всего мира.

Фишка этого хирурга – технология Ponytail Lift, благодаря которой многие известные и богатые обретают утраченные десятилетия через всего четыре небольших разреза на коже. Звезды Голливуда и лица Vogue стоят в очередь за молодостью и красотой.

Заинтересовалась таким уникальным методом и певица Саша Круглова – исполнительница хита "Вне зоны". В 14 лет она пела перед самой Аллой Пугачевой на отборе в громкое музыкальное шоу "Фактор А". Тогда про нее много писали и говорили как про фаворитку Примадонны. Многие помнят ее и как звезду седьмого сезона вокального проекта Первого канала "Голос". В команде Ани Лорак Саша казалась одной из самых ярких, эффектных и голосистых.

Фото: пресс-служба Саши Кругловой

Саша решила узнать мнение профессионала в области красоты и уточнить, не нужно ли ей что-то исправить во внешности. "Я просто подписалась на страницу Чиа Чи Као, как на многих подписываюсь, – рассказала Круглова. – А он пролайкал мои фотографии и сам написал мне. После чего я спросила, не пора ли мне что-то сделать со своим лицом, как делают многие коллеги? На что врач компетентно мне ответил: "Ничего не нужно, ты и так красивая". Окрыленная, я пригласила его в Москву, чтобы смогли увидеться, выйти в свет вместе и сделать интервью о красоте. Ведь он во всех интервью проповедует естественную красоту, хотя и работает пластическим хирургом".

Фото: Социальные сети Виктории Бони

И действительно, в одном из интервью, описывая внешность американской актрисы Одри Хепберн, он подчеркнул ее натуральное лицо – без ботокса, филлеров и любого другого хирургического вмешательства.

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4 апреля 2025, 14:28
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