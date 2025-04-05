Известный актер откровенно рассказал о тяготах работы с Нагиевым: Это закаливает

4 апреля отметивший свое 58-летие Дмитрий Нагиев принимал поздравления от поклонников и коллег. Артист, известный своими яркими ролями, стал объектом внимания не только своих фанатов, но и близких друзей.

Один из них, Михаил Тарабукин, который неоднократно работал с Нагиевым, поделился своими впечатлениями о знаменитом актере. По словам Тарабукина, Дмитрий — это настоящий профессионал своего дела.

Он отметил, что Нагиев не страдает от звездной болезни, хотя иногда может быть "неудобным". "Дмитрий — твердый мегапрофессионал. А вот звездная болезнь… Я не врач, не знаю, откуда у него сыпятся звезды", — с юмором отметил Михаил.

Тем не менее, он подчеркнул, что работать с Нагиевым — это всегда вызов. "Рядом с ним нужно серфить, как на волне. Это закаливает и развивает", — добавил актер.

Тарабукин также рассказал о том, что Нагиев часто испытывает своих партнеров по съемочной площадке на прочность. "Быть его коллегой — это непросто, но именно за это мы его и любим", — сказал Михаил.

Несмотря на свою публичную жизнь, Нагиев остается загадочной фигурой. О его личной жизни известно немного. Официально он не женат, но у него есть двое сыновей и дочь, о которой он предпочитает не говорить. Тем не менее, информация о его дочери все же просочилась в прессу. В этом году младшему сыну Нагиева исполнилось 16 лет. Недавно актер поделился этим фактом с журналистами.