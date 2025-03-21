Нарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула Россию

Ксения Собчак задолжала крупную сумму денег.

Известная российская телеведущая, журналистка и общественная деятельница Ксения Собчак после слухов о миллионом долге спешно покинула страну. Об этом сообщила она сама в Telegram-канале, разместив видеоролик из аэропорта.

Ксения Анатольевна пребывает Китае. Она отметила, что архитектура аэропорт в Шанхае ее не впечатлила, зато скорость обслуживания багажа оказалась приятным сюрпризом.

Тем временем вокруг Ксении возникли серьезные проблемы юридического и финансового характера. Она вместе с бизнес-партнером Антоном Минским нарушила закон об авторском праве. Московский арбитражный суд постановил, что компания, которой она управляет вместе с ресторатором, должна выплатить компенсацию в размере 1 миллиона рублей Вере Абель — владелице зарегистрированного товарного знака VETER. Иск был вызван незаконным использованием данного бренда в одном из заведений, принадлежащих партнерам. Изначально Абель требовала 5 миллионов рублей за нарушение авторских прав, однако суд решил уменьшить эту сумму вдвое, удовлетворив иск лишь частично.

Напомним, недавно сын Ксении Собчак выразил недовольство ее акаунтом в TikToke. Умный не по годам ребенок заявил, что мама ведет себя в Сети неподобающе и позорит его своими танцами в видеороликах перед одноклассниками. Кстати, ранее дети Филиппа Киркорова переживали хейт из-за поведения своего отца и его внешнего вида.