Озвучены сенсационные данные о вокальных способностях Пугачевой: Петь ей уже нечем

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов недавно шокировал общественность своими резкими высказываниями в адрес Аллы Пугачевой.

В свои 75 лет певица неожиданно заявила о своей патриотичности, и это вызвало недоумение у критика. "Пугачева назвала себя патриоткой? Похоже, она совсем впала в маразм. Как можно быть патриоткой, когда ты уехала в Израиль, а затем на Кипр? Сомневаюсь, что она действительно тоскует по родине", — категорично сообщил Соседов в интервью Алене Жигаловой.

Соседов не стал скрывать своего мнения о текущем состоянии артистки. Он заявил, что Пугачева "сильно сдала" и у нее остались силы только для прогулок по набережной и сна. Критик выразил уверенность в том, что певица никогда не вернется на сцену: "Петь ей уже нечем и сказать тоже нечего". Он также отметил, что внешность Аллы Борисовны изменилась до неузнаваемости.

Особое внимание Соседов уделил последним фотографиям Пугачевой, которые произвели на него глубокое впечатление. Он выделил ее огромные глаза и сравнил артистку с мутантом, что вызвало бурю обсуждений в СМИ и среди поклонников. "Она не вернется, выступать на сцене она не будет!", — резюмировал критик.

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