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Четверг 20 марта

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Озвучены сенсационные данные о вокальных способностях Пугачевой: Петь ей уже нечем

Озвучены сенсационные данные о вокальных способностях Пугачевой: Петь ей уже нечем
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Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов недавно шокировал общественность своими резкими высказываниями в адрес Аллы Пугачевой.

В свои 75 лет певица неожиданно заявила о своей патриотичности, и это вызвало недоумение у критика. "Пугачева назвала себя патриоткой? Похоже, она совсем впала в маразм. Как можно быть патриоткой, когда ты уехала в Израиль, а затем на Кипр? Сомневаюсь, что она действительно тоскует по родине", — категорично сообщил Соседов в интервью Алене Жигаловой.

Соседов не стал скрывать своего мнения о текущем состоянии артистки. Он заявил, что Пугачева "сильно сдала" и у нее остались силы только для прогулок по набережной и сна. Критик выразил уверенность в том, что певица никогда не вернется на сцену: "Петь ей уже нечем и сказать тоже нечего". Он также отметил, что внешность Аллы Борисовны изменилась до неузнаваемости.

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Особое внимание Соседов уделил последним фотографиям Пугачевой, которые произвели на него глубокое впечатление. Он выделил ее огромные глаза и сравнил артистку с мутантом, что вызвало бурю обсуждений в СМИ и среди поклонников. "Она не вернется, выступать на сцене она не будет!", — резюмировал критик.

Ранее о причинах нервных срывов Примадонны высказалась Эвелина Бледанс. Она полагает, что адаптация к менее роскошному образу жизни после пребывания в условиях максимального комфорта всегда трудна.

Шоу-бизнес в Telegram

20 марта 2025, 22:22
Алла Пугачева. Фото: соцсети
YouTube-канал "Алена, блин!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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