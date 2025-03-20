Стало известно о новом повороте в публичных разборках Киркорова и Успенской

Судебные разбирательства Филиппа Киркорова и Любови Успенской продолжают набирать обороты. Недавнее решение суда стало новым поворотом в публичных разборках.

Апелляционная жалоба Киркорова, направленная на обжалование иска Успенской о защите чести и достоинства, была отклонена. Об этом сообщили светские обозреватели.

Суть спора заключается в том, что Успенская обвинила Киркорова в женоненавистничестве в одном из своих интервью. Эти слова стали причиной для ответной реакции со стороны народного артиста, который подал иск против Успенской, требуя опровержения и компенсации в размере десяти миллионов рублей. Артистка не только отказалась от своих слов, но и сама подала иск к певцу на аналогичную сумму, утверждая, что тот оскорбил ее, назвав "попрошайкой" и утверждая, что она "клянчила шмотки".

Первоначально суд встал на сторону Успенской, присудив ей моральную компенсацию в размере 90 тысяч рублей. Однако это решение не остановило Киркорова, который продолжил борьбу за свою репутацию. На заседании суда его представители утверждали, что спорный материал был размещен всего на короткое время и был быстро удален. Тем не менее, суд не нашел достаточных оснований для удовлетворения апелляции.

Интересно, что на предыдущих заседаниях суд отказал в прослушивании аудиозаписи. Однако другой инстанцией были изучены видеоматериалы, которые могли бы пролить свет на суть конфликта.