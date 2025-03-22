Милявская сделала заявление о своем провале: Надеюсь, не будет никаких драк

Певица Лолита Милявская прокомментировала отмену своего концерта, который должен был пройти перед матчем футбольного клуба "Зенит" в Санкт-Петербурге.

В разговоре с журналистами она выразила надежду на то, что в этот день между болельщиками не произойдут конфликтные ситуации. Лолита подчеркнула, что вопросы об отмене концерта лучше адресовать организаторам мероприятия, а не ей.

"Я болею за наших футболистов! Желаю всем болельщикам насладиться искусством футбола и, конечно, надеюсь, что после матча не будет никаких драк", — сообщила артистка после своего провала.

Концерт Лолиты был запланирован на 30 марта перед матчем "Зенит" – "Рубин" на "Газпром Арене". Однако в последний момент стало известно о его отмене "по техническим причинам". Вместо нее перед зрителями выступит Ольга Серябкина.

Отмена концертов Лолиты стала темой обсуждений в СМИ и среди ее поклонников. Многие связывают эту ситуацию с недавним скандалом, в который оказалась вовлечена певица. Поводом для общественного резонанса стали ее посещение так называемой "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой, а также некоторые высказывания из старых интервью.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская готова вновь появиться на телевидении. После недавних скандалов и отмены концертов по всей России певица вернулась в эфир шоу "Суперстар!" на НТВ.