Певица Нюша сделала важное признание об опозорившемся Егоре Криде

Нюша и Егор Крид состояли в отношениях.

На pre-party ЖАРА Music Awards журналисты поговорили с Нюшей о том, кто по ее мнению певец или певица года из представленных номинантов премии ЖАРА Music Awards, которая состоится в Live Арене 10 апреля. Певица на, казалось бы, простой вопрос долго не находила ответа. В конце концов она заявила, что "все они хороши", но призналась, что все же отдала бы предпочтение Егору Криду или исполнителю Jony. По мнению Нюши, оба этих артиста активно работают, представляют свои новые треки, снимают клипы. Но все же поклонники заметили, как, обсуждая Крида, певица смутилась.

Напомним, Егор Крид и Нюша встречались с 2014-го по 2016 год. Об этих отношениях не знал практически никто, лишь только рэпер открыто рассказал об их романе и причинах расставания. По одной из версий, знаменитости расстались из-за быстрорастущей популярности Наши, по другой – виной стал непростой характер Егора и неодобрение со стороны родителей певицы.

В конце 2024 году появились слухи о воссоединении пары. Бывшие возлюбленные записали совместный трек. Но позже рассказали, что теперь их связывает очень крепкая дружба. Не все фанаты поверили в это, тем более, что Нюша развелась со своим мужем, оставив ему детей. Причиной их разрыва стали, по слухам, измены со стороны мужа.

Недавно Егор Крид отвечал на вопросы из школьной программы в рамках шоу одного из блогеров. Исполнитель опозорился перед многочисленной аудиторией, поскольку решил, что герой романа А.С. Пушкина Евгений Онегин является писателем.