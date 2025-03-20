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Четверг 20 марта

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Тимати заподозрили в отношениях с Анастасией Решетовой

Тимати заподозрили в отношениях с Анастасией Решетовой
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Анастасия Решетова часто фигурирует в скандалах.

Недавно фанаты заподозрили рэпера Тимати в возобновлении отношений с моделью Анастасией Решетовой. Слухи об воссоединении были подогреты после их отдыха в Абу-Даби. Причиной тому стали подозрительно синхронные публикации в их блогах, намекающие на совместное времяпровождение. Особенно пристальное внимание привлекли короткие видеоролики, снятые, по всей видимости, на одном и том же пляже и в одном и том же серфинг-клубе. Хотя на кадрах сами Тимати и Решетова не появляются вместе, геолокация и идентичные детали фона, такие как шезлонги, зонтики и вид на Персидский залив, не оставили сомнений у наблюдательных подписчиков.

Местом предполагаемой встречи стал 13 surfing department – популярный серфинг-клуб в Абу-Даби, известный своей расслабленной атмосферой и качественным обучением серфингу. Примечательно, что Тимати не только посетил это место, но и является одним из его совладельцев и идейных вдохновителей. Этот факт добавляет веса слухам, так как предположение о случайном совпадении практически исключается.

Анастасия Решетова, завоевавшая титул "Первая вице-мисс Россия — 2014", в своей публикации ограничилась кратким комментарием "топ" и эмодзи в виде огонька. Эта лаконичная, но однозначно позитивная оценка места лишь подлила масла в огонь слухов.

Напомним, роман Тимати и Решетовой начался в 2015 году. Анастасия не просто была спутницей рэпера, но и принимала активное участие в его творческой жизни, снявшись в клипах на его песни. В октябре 2019 года у них родился сын Ратмир, названный в честь трагически погибшего друга Тимати. Рождение сына казалось логичным продолжением их отношений, и многие ожидали свадьбы. Однако в сентябре 2020 года последовало неожиданное объявление о расставании, которое стало шоком для многих фанатов. Обе стороны подчеркнули, что расстаются друзьями и сохраняют теплые отношения ради общего ребенка.

Шоу-бизнес в Telegram

20 марта 2025, 14:29
Тимати. Фото: Youtube / @tnt4ru
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