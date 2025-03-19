С сыном Чеховой приключился ужасный инцидент: Все очень переволновались

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась тревожной новостью о своем сыне Соломоне. Мальчик получил травму в школе.

В своем блоге ведущая рассказала, что ребенок вернулся домой с перебинтованным пальцем, что вызвало у нее беспокойство. Чтобы выяснить все детали происшествия, Анфиса решила обратиться в учебное заведение.

На опубликованном снимке можно увидеть травмированную руку Соломона. После просмотра видеозаписей с камер наблюдения стало понятно, что ужасный инцидент произошел случайно: мальчик зажал палец в дверной щели, когда придерживал дверь. В комментариях к посту Анфиса отметила, что в школе все очень переживали из-за случившегося и активно пытались разобраться в ситуации.

"Все сотрудники школы были взволнованы, когда узнали о травме. Они предоставили записи с камер, чтобы понять, что произошло. Выяснилось, что это не было чьей-то ошибкой или неосторожностью. Соломон просто неудачно держал дверь, и его пальчик попал в щель. Все очень переволновались", — пояснила телеведущая.

Анфиса также добавила, что рана уже начала заживать, и ничего серьезного не произошло. Она постаралась успокоить своих поклонников, подчеркнув, что такие случайности могут произойти с любым ребенком.

Стоит отметить, что Анфиса Чехова воспитывает сына одна. Она родила его от актера Гурама Баблишвили, с которым рассталась в 2017 году. Несмотря на разрыв, отец продолжает активно участвовать в жизни своего сына, и они поддерживают тесные отношения.