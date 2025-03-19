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Среда 19 марта

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Никита Михалков попал в больницу из-за серьезных проблем с сердцем

Никита Михалков попал в больницу из-за серьезных проблем с сердцем

Никита Михайлков не оценил фильм "Анора" по достоинству.

Как стало известно, в начале марта текущего года народный артист России Никита Михалков почувствовал себя плохо, у него внезапно повысилось артериальное давление и возникла общая слабость. Близкие артиста немедленно забеспокоились и транспортировали его в одну из московских клиник. Медицинские специалисты провели осмотр Никиты Сергеевича, взяли необходимые анализы и осуществили комплексное медицинское обследование его организма. В результате обследования у Михалкова были обнаружены серьезные проблемы, связанные с работой сердца и артериальным давлением. Благодаря усилиям врачей состояние председателя правления Союза кинематографистов России удалось стабилизировать.

Впоследствии пациента выписали из медицинского учреждения и, как сообщается, обладателя премии "Оскар" за кинофильм "Утомленные солнцем" отпустили домой для продолжения лечения в амбулаторных условиях. Никите Сергеевичу был назначен курс медикаментозной терапии. В настоящее время, по информации телеграм-канала Shot, Михалков чувствует себя значительно лучше.

Уточняется, что президент Московского международного кинофестиваля уже приступил к своей рабочей деятельности. В его планах значится посещение международного кинофестиваля имени Валентины Леонтьевой "От всей души" в Ульяновске.

Ранее, как сообщается, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля высказал свое мнение относительно триумфа кинокартины "Анора" на церемонии вручения премии "Оскар" в текущем году. Никита Сергеевич, как отмечается, отнесся к данной киноленте скептически и заявил, что ее победа, по его мнению, отражает уровень и качество премии "Оскар" в последние годы.

Также стало известно, что в начале текущего года Никита и Татьяна Михалковы провели обряд крещения своего правнука Михаила. Сообщается, что малыш родился в семье Натальи, дочери Артема Михалкова, и ее супруга Артема. На церемонии крещения, как отмечается, культовый актер и режиссер выглядел счастливым и здоровым.

Шоу-бизнес в Telegram

19 марта 2025, 10:51
Никита Михалков. Фото: Youtube / @NadinStrelets
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Фоторепортаж

Михалков против всех: кого из звезд невзлюбил режиссер

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com

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