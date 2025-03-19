Тарасов и Костенко без предупреждения сыграли тайную свадьбу на Мальдивах

Март стал настоящим месяцем любви. Одним из самых ярких событий стал праздник, который устроили Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко.

Вчера, в день рождения российского футболиста, пара тайно отпраздновала свою вторую свадьбу на живописных Мальдивах. Мероприятие прошло в уникальном формате: в отличие от многих других знаменитостей, которые выбирают более традиционные подходы, Тарасов и Костенко решили внести разнообразие и провели церемонию в традиционных костюмах.

Анастасия поделилась романтичным видео с церемонии на пляже. В этот важный день рядом с ними находились их четверо детей, что сделало момент еще более трогательным и семейным. Пара уже отметила семь лет со дня своего венчания, и это событие стало прекрасным поводом для новой церемонии. Анастасия не упустила возможности опубликовать архивное фото с первой свадьбы, подписав его простыми, но глубокими словами: "Люблю".

Романтика в отношениях Тарасовых проявляется не только в свадебных торжествах. Например, в День всех влюбленных Дмитрий порадовал свою супругу дорогой сумкой. Анастасия отметила, что для подарков в их семье не обязательно ждать особых поводов — они просто любят радовать друг друга.