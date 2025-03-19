Сын сбитой Буйновым пенсионерки обличил певца: Суда боится больше всего

Александр Буйнов утверждает, что Алла Смирнова отказалась идти с ним на контакт.

По информации журналистов, певец Александр Буйнов, сбивший на своем "Лексусе" пенсионерку Аллу Смирнову может переживать из-за грядущего судебного разбирательства.

Как отметил в своем интервью Алексей, сын пострадавшей, их семья отказалась от принятия каких-либо подарков и категорически не желает встречи с певцом. Он также добавил, что после случившегося инцидента Александр Буйнов ни разу не связывался с ними, не предлагал какой-либо помощи или денежных средств на лечение. Алексей подчеркнул, что их семья не относится к тем, кто готов зависеть от кого бы то ни было, даже если это известный артист, и тем более они не намерены ни о чем просить.

"Пусть он ответит так, как решит суд. А он, видимо, суда и боится больше всего", – заявил сын потерпевшей.

Напомним, в конце февраля певец Александр Буйнов совершил наезд на 61-летнюю женщину в зоне пешеходного перехода в Подмосковье. Сам Александр Буйнов предоставил запись видеорегистратора, где видно, что скорость автомобиля не была высокой. Несмотря на это, последовал небольшой удар, после чего пострадавшая, 61-летняя женщина, работающая воспитательницей в детском саду, была госпитализирована. В медицинском учреждении у нее диагностировали разрыв связок. Сообщается, что женщине удалось избежать более серьезных повреждений благодаря быстрой реакции – она успела отскочить в сторону. Кроме того, сообщается, что состояние здоровья пострадавшей ухудшилось, в связи с чем планируется ее перевод в одну из московских больниц.

Несмотря на произошедшее скандальное дорожно-транспортное происшествие, у Александра Буйнова в ближайшее время запланировано проведение концерта в Государственном Кремлевском Дворце.

Также стало известно, что позднее Александр Буйнов направил приглашение пострадавшей женщине и ее сыну посетить его концерт, который должен состояться через месяц.

