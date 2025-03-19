Стало известно, приедет ли Пугачева на прощание с Бедросом Киркоровым

О планах певицы рассказал ее представитель.

Как стало известно из сообщения представителя Аллы Пугачевой, Елены Чупраковой, популярная российская певица не приедет в Россию, чтобы проститься с Бедросом Киркоровым, народным артистом Российской Федерации и отцом известного певца Филиппа Киркорова. Информацию об ее отсутствии на похоронах подтвердила сама Чупракова в беседе с агентством ТАСС, лаконично ответив на прямой вопрос о планах Пугачевой: "Не приедет".

Бедрос Киркоров, чья жизнь оборвалась на 93-м году, скончался во вторник. По словам Екатерины Успенской, представителя Филиппа Киркорова, причиной смерти народного артиста стала остановка сердца.

Прощание с Бедросом Киркоровым и его похороны состоятся 21 марта. Церемония пройдет на Троекуровском кладбище в Москве, где близкие, друзья и поклонники смогут отдать дань памяти выдающемуся артисту.

Бедрос Киркоров был известен не только как отец Филиппа Киркорова, но и как самостоятельная фигура в российской культуре, имея звание народного артиста РФ за свой вклад в искусство. Его уход стал печальным событием для многих в российской эстраде и за ее пределами.

Отсутствие Аллы Пугачевой, знаковой фигуры в российской поп-музыке, на прощании с таким заслуженным артистом, как Бедрос Киркоров, несомненно, привлечет внимание общественности.