Стало известно, где и когда похоронят отца Филиппа Киркорова

Церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым пройдет в Большом Троекуровском зале в пятницу, 21 марта.



18 марта на 93-м году жизни скончался Заслуженный и Народный артист России Бедрос Киркоров. Об этом в социальной сети сообщил его сын, певец Филипп Киркоров. Церемония прощания запланирована на пятницу, 21 марта 2025 года. Гражданская панихида пройдет в Большом Троекуровском зале в 14:00.

Многие знаменитости выразили свои соболезнования. Иосиф Пригожин и вовсе не ожидал такого, думая, что Бедрос дотянет до 100 лет.

Позже стало известно, что причиной смерти стало внезапное прекращение работы сердца. Это произошло на фоне двусторонней пневмонии, а также отека легких, из которых откачали литры жидкости. Артист неоднократно оказывался в медицинских учреждениях, жалуясь на сердечные боли и дискомфорт в ногах.

В начале текущего года СМИ снова сообщили о госпитализации артиста, уже в критическом состоянии. Как выяснилось, состояние здоровья ухудшилось из-за пренебрежения медицинскими рекомендациями. Вместо традиционного лечения, Бедрос обратился к тибетской медицине, которую практиковала его сиделка.

Ранее Филипп Киркоров сообщил, что его отец встретил день рождения на своих ногах и даже немного пританцовывал. Тогда он выразил надежду, что и следующий день рождения Киркоров-старший проведет в здравии.