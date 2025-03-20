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Четверг 20 марта

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Стало известно, где и когда похоронят отца Филиппа Киркорова

Стало известно, где и когда похоронят отца Филиппа Киркорова
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Церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым пройдет в Большом Троекуровском зале в пятницу, 21 марта.

18 марта на 93-м году жизни скончался Заслуженный и Народный артист России Бедрос Киркоров. Об этом в социальной сети сообщил его сын, певец Филипп Киркоров. Церемония прощания запланирована на пятницу, 21 марта 2025 года. Гражданская панихида пройдет в Большом Троекуровском зале в 14:00.
Многие знаменитости выразили свои соболезнования. Иосиф Пригожин и вовсе не ожидал такого, думая, что Бедрос дотянет до 100 лет.

Позже стало известно, что причиной смерти стало внезапное прекращение работы сердца. Это произошло на фоне двусторонней пневмонии, а также отека легких, из которых откачали литры жидкости. Артист неоднократно оказывался в медицинских учреждениях, жалуясь на сердечные боли и дискомфорт в ногах.

В начале текущего года СМИ снова сообщили о госпитализации артиста, уже в критическом состоянии. Как выяснилось, состояние здоровья ухудшилось из-за пренебрежения медицинскими рекомендациями. Вместо традиционного лечения, Бедрос обратился к тибетской медицине, которую практиковала его сиделка.

Ранее Филипп Киркоров сообщил, что его отец встретил день рождения на своих ногах и даже немного пританцовывал. Тогда он выразил надежду, что и следующий день рождения Киркоров-старший проведет в здравии.

Шоу-бизнес в Telegram

20 марта 2025, 13:43
Бедрос Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
ТАСС✓ Надежный источник

Фоторепортаж

На похоронах Евгения Петросяна на Новодевичьем кладбище поставлен большой крест

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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