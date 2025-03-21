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Пятница 21 марта

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Звезда группы "Руки вверх" Сергей Жуков признан потерпевшим в уголовном деле

Звезда группы "Руки вверх" Сергей Жуков признан потерпевшим в уголовном деле
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Сергей Жуков в борьбе за справедливость настроен очень серьезно.

Фронтмен культовой поп-группы "Руки Вверх", Сергей Жуков, официально признан потерпевшим в рамках уголовного разбирательства, инициированного в связи с возникшими противоречиями вокруг прав на использование фонограмм хитов этого музыкального коллектива. Информационное агентство ТАСС предоставило эту информацию, ссылаясь на материалы, полученные в ходе следственных действий.

Уголовное разбирательство ведется по части первой статьи 330 Уголовного кодекса РФ, которая квалифицирует самоуправство как уголовное деяние. По имеющимся в распоряжении следствия данным, неким неустановленным лицом был сфабрикован ряд подложных документов. Эти документы, вероятно, представляли собой договоры или иные юридические акты, призванные задним числом закрепить за издательским домом "Джем" права на мастер-записи популярных песен группы "Руки Вверх", таких как, например, "Крошка моя" или "18 мне уже".

Предполагается, что целью создания этих фиктивных бумаг могло быть незаконное получение прибыли от использования музыкального материала. Вместе с тем, в качестве второго потерпевшего по данному делу проходит бывший участник коллектива – Алексей Потехин, что указывает на широкий масштаб затронутых интересов.

Напомним предысторию: ранее Сергей Жуков и Алексей Потехин совместно обратились в судебные органы, подав иск с требованием признать недействительным соглашение, по которому группа "Руки Вверх" передала так называемые смежные права на свои композиции из знаковых альбомов "Сделай погромче" и "Без тормозов" продюсеру Андрею Маликову и компании "Издательство "Джем". Музыканты настаивают на том, что оспариваемый договор был оформлен с грубыми нарушениями действующего законодательства в области авторских и смежных прав, что ставит под сомнение его легитимность и правомерность передачи прав.

Сергей Жуков пытался оспорить действие договора, обратившись с апелляционной жалобой в Симоновский суд города Москвы, однако первая судебная инстанция приняла решение не в его пользу. Это решение было подтверждено и апелляционным судом, оставив первоначальный вердикт в силе. В настоящее время, не согласившись с решениями нижестоящих судов, жалоба от имени Жукова и Потехина направлена для рассмотрения в высшую судебную инстанцию Российской Федерации – Верховный Суд РФ, что свидетельствует о серьезности намерений музыкантов в борьбе за свои права и о принципиальном характере спора.

Шоу-бизнес в Telegram

21 марта 2025, 03:13
Сергей Жуков. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
ТАСС✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бледанс и Жуков повеселились на премьере сериала "Корни"

Телеведущий Михаил Шац на премьере сериала телеканала СТС "Корни". Фото: Александр Щербак/ТАСС
Актер Александр Незлобин на премьере сериала телеканала СТС "Корни". Фото: Александр Щербак/ТАСС
Актриса Елена Борщева с дочерью на премьере сериала телеканала СТС "Корни". Фото: Александр Щербак/ТАСС
Съемочная группа сериала телеканала СТС "Корни". Фото: Александр Щербак/ТАСС
Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" Алексей Лукин на премьере сериала телеканала СТС "Корни". Фото: Александр Щербак/ТАСС
Актриса Эвелина Бледан и музыкант Сергей Жуков на премьере сериала телеканала СТС "Корни". Фото: Александр Щербак/ТАСС
Актриса Эвелина Бледанс на премьере сериала телеканала СТС "Корни". Фото: Александр Щербак/ТАСС
Генеральный директор ООО "СТС Медиа" Вячеслав Муругов на премьере сериала телеканала СТС "Корни". Фото: Александр Щербак/ТАСС

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