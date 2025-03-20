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Четверг 20 марта

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"Мама, тебе хана": сын Собчак пригрозил ей "расправой"

"Мама, тебе хана": сын Собчак пригрозил ей "расправой"
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Сын Ксении Собчак, Платон, растет умным не по годам.

Восьмилетний Платон, сын известной телеведущей и блогера Ксении Собчак, уже давно не просто ребенок, а внимательный наблюдатель за медийной жизнью своей мамы. Он прекрасно понимает, что Ксения – не только любящая родительница, но и популярный блогер, чья жизнь постоянно мелькает в социальных сетях, включая и моменты их домашнего уюта. Недавно между Платоном и Ксенией произошел весьма поучительный, и в то же время комичный диалог, который ярко демонстрирует взросление мальчика и его понимание границ публичности.

Однажды, застав маму за просмотром TikTok, Платон с серьезным выражением лица поведал Ксении, что глубоко огорчен и смущен ее поведением в интернете. Он сетовал на то, что мама установила это "глупое приложение" TikTok на свой телефон и без стеснения выкладывает видео, где несерьезно танцует какие-то странные танцы.

Естественно, Ксения, будучи не только блогером, но и журналистом, не упустила возможности запечатлеть столь искреннюю детскую реакцию. Она немедленно опубликовала видеозапись этого разговора в своем блоге, вызвав волну умиления и смеха у подписчиков. Но на этом Ксения не остановилась. Она создала еще один ролик, на этот раз провокационный: на видео она энергично танцует под популярное музыкальное сопровождение, поверх которого иронично наложены слова Платона, произнесенные с детской досадой: "Что ты там делаешь, и как ты там танцуешь?". Одета Ксения была весьма откровенно: в прозрачном бюстгальтере и черном пиджаке, небрежно накинутом поверх него.

Ответная реакция мальчика последовала незамедлительно и оказалась гораздо более эмоциональной, чем ожидала Ксения. Платон, увидев новый ролик мамы, не на шутку разозлился и, почувствовав себя преданным и выставленным на посмешище, даже пригрозил ей. Аудиозапись с его полными возмущения словами, произнесенными с обидой в голосе, Ксения, конечно же, не смогла удержаться иразместила в своем Telegram-канале, собрав еще больше лайков и комментариев.

"Ад! Никогда не ожидал, что после этих слов ты это сделаешь. Все, мама, тебе хана", – пообещал рассерженный сын знаменитости.

Ксения, известная своей любовью к эпатажу и провокациям, довольно часто делится в социальных сетях ответами сына на различные интересные и неожиданные вопросы, находя в этом неиссякаемый источник контента для своих блогов. Мальчик действительно растет умным не по годам и рассудительным, возможно, даже более, чем его родительница в его возрасте, что делает их диалоги еще более захватывающими для публики.

Шоу-бизнес в Telegram

20 марта 2025, 14:13
Ксения Собчак. Фото: Youtube / @sobchak
Телеграм-канал @ksbchk• Требует проверки

Фоторепортаж

Главная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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