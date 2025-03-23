Соседство с Ефремовым обошлось простому россиянину в несколько миллионов рублей

В прессе появились данные о скандале, косвенно связанном с актером Михаилом Ефремовым.

В результате инцидента сосед артиста был обязан выплатить 2,7 миллиона рублей за затопление потолка в шоуруме. Инцидент произошел в июле 2022 года, когда вода из квартиры россиянина попала на два квадратных метра потолка нижерасположенного помещения. Однако собственница шоурума обратилась с иском только через восемь месяцев, что вызвало вопросы о своевременности ее действий.

По информации журналистов, дом, в котором проживает Ефремов, был построен в 1980 году и имеет свои особенности, связанные с возрастом объекта. Женщина, владеющая шоурумом на первом этаже, обвинила соседа в потопе, однако в течение длительного времени не пыталась разрешить ситуацию напрямую. В суде она представила иск на сумму четыре миллиона рублей, что кажется чрезмерным для двух квадратных метров поврежденного потолка.

Судебная экспертиза включала расходы на восстановление 300 метров потолка, хотя пострадала лишь небольшая часть. При этом материалы для ремонта были выбраны самые дорогие, что также вызвало сомнения у наблюдателей. В акте осмотра не было подписей ни истца, ни ответчика, что ставит под сомнение обоснованность требований.

Интересно, что сама истица большую часть времени проводит за границей и не проявляла инициативы связаться с гражданином, который постоянно проживает в своей квартире. В результате суд обязал мужчину выплатить 2,7 миллиона рублей. Примечательно, что сам Михаил Ефремов ранее сталкивался с подобной ситуацией: его квартира также затопила соседа, но сумма взыскания составила всего 130 тысяч рублей.