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Понедельник 24 марта

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Уехавшая от мужа Саша Савельева не смогла сдержать слез после родов

Уехавшая от мужа Саша Савельева не смогла сдержать слез после родов
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Саша Савельева поделилась трогательными моментами из своей жизни. Известная певица и экс-солистка группы "Фабрика" опубликовала фото из роддома.

Эти снимки стали символом долгожданного счастья для нее и ее супруга Кирилла Сафонова, ведь их сын Леон появился на свет после многих лет ожидания. Пара, которая вместе с 2010 года, смогла стать родителями только спустя девять лет.

Сейчас Саша находится в Москве с Леоном, после того как в начале года они уехали из Израиля от мужа артистки. В день рождения своего сына, которому исполнилось шесть лет, Савельева написала эмоциональное поздравление. Она отметила, как сильно они с мужем ждали этого момента.

"Мы тебя так ждали, наш дорогой Леончик! И вот уже шесть лет слезы на глаза наворачиваются, какого классного парня мы родили", — написала знаменитость.

Саша Савельева. Фото: соцсети

Однако в своем обращении Саша не обошла стороной и суровую реальность жизни. Она пожелала сыну сохранить в себе лучшие качества,.

"Возможно, тебе будет немного сложно по жизни, потому что, к сожалению, мир жесток и в нем нет справедливости", — добавила она.

Стоит отметить, беременность Савельевой не была простой. Врачи диагностировали у исполнительницы преэклампсию — серьезное осложнение, которое потребовало раннего родоразрешения. "Я родила на раннем сроке. 35-я неделя на переходе в 36-ю. Боже, это на самом деле было все страшно", — вспомнила она. Саша доверилась врачам и пережила трудные роды.

После рождения Леона певица столкнулась с дополнительными вызовами. Ей пришлось бороться с психическими проблемами и стрессом, связанными с ранними родами. "Я не спала вообще", — поделилась она переживаниями о том, как ей приходилось взвешивать и кормить малыша каждые два часа.

Шоу-бизнес в Telegram

24 марта 2025, 10:57
Саша Савельева. Фото: соцсети
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