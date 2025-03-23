Данко о своих бывших: "С этими тварями ничего общего иметь не хочу"

У певца Данко было много романов. Но женился он впервые лишь в январе 2024-го, когда ему было уже 54 года. А в сентябре прошлого года у пары родился сын. И сегодня исполнитель хита "Малыш" целиком погружен в радости отцовства.

"Я смотрю сейчас на своего сына и думаю, что мог бы смотреть бесконечно, – улыбается Александр. – Да и моя жена прется от того, что стала мамой – она погружена в малыша и получает удовольствие от того, что сняла японский дорогущий подгузник, дорогущей салфеточкой малыша вытерла, потом надела новый подгузник, костюмчик шикарный застегнула. Я могу и сам сделать все эти нехитрые манипуляции, но не хочу жену лишать этого счастья".

Супруга Данко — диджей и дизайнер Мария Силуянова. В отношениях они с 2018 года. "У меня сегодня – настоящая семья, – уверяет музыкант. – У меня первая законная жена и первый законный сын. С этой семьей я живу уже много-много лет. А сколько у меня было до этого телок – не счесть. Я не считаю семьей все, что было до жены, все эти романы".

Более того, про своих бывших артист и слышать даже не хочет – особенно, если те живут Америке. "Я не хочу об этих людях вообще говорить – они мне никто, я с этими тварями ничего общего не имею, – пояснил Данко. – Я за семью, за трезвость, за любовь к Родине, за то, чтобы дети жили в полноценных семьях и в семье была любовь, вера, надежда и денег побольше".