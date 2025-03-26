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Анастасия Волочкова резко отреагировала на публичные обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова резко отреагировала на публичные обвинения в алкоголизме
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Анастасия Волочкова очень много и интенсивно тренируется.

Анастасия Волочкова резко отреагировала на публичные обвинения в алкоголизме со стороны психиатра-нарколога Василия Шурова. Шуров, напомним, заявил, что безуспешно пытался "достучаться" до балерины во время ее визита к нему около года назад. В интервью "Вечерней Москве" Волочкова отвергла все обвинения, назвав их абсурдными.

"Этот добрый человек, вообще, в своем уме? Какой он психолог? Поржать только над ним можно после таких заявлений", – заявила балерина.

Она подчеркнула, что ежедневно проводит интенсивные тренировки, которые требуют огромной концентрации и выносливости, что, по ее мнению, несовместимо с алкоголизмом.

Напомним, что ранее Шуров выразил уверенность в том, что Волочкова рано или поздно вновь обратится к нему за помощью. Реакция балерины говорит об обратном.

Напомним, скоро дочь знаменитости Ариадна собирается сочетаться браком. Недавно выяснилось, что ее избранник оказался человеком скромного достатка. Известно, что он ездит на подержанной "Хонде", а его отец работает таксистом. Также у молодого парня оказалось немало долгов по налогам и штрафам.

Пара познакомилась в одном из джаз-клубов Москвы, и уже через три месяца отношений молодой человек сделал Ариадне предложение. Сейчас влюбленные активно готовятся к предстоящей свадьбе.

Кстати, Волочкова в последнее время стала близка со своей дочерью, хотя ранее Ариадна предпочитала чаще видеть отца. Анастасия едва смогла простить девушку за то, что она не позволила своей матери присутствовать на выпускном вечере, посвященном окончанию школы.

Шоу-бизнес в Telegram

26 марта 2025, 18:31
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Вечерняя Москва✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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