Маша Распутина поразила своим внешним видом: Много пью

Маша Распутина раскрыла свой секрет на публике.

Недавно Маша Распутина появилась в Кремле, где поразила коллег и журналистов своим внешним видом. Ее стройность, подтянутость и неугасающая энергия не остались незамеченными. За кулисами мероприятия артистка раскрыла свои секреты красоты и поделилась радостной новостью о том, что сумела преодолеть проблемы со здоровьем.

"Я мало ем, много пью, – объяснила звезда. – И всем советую: "Пейте много талой, структурированной и чистой воды". Не из бутылок! Набирайте сами в источниках и замораживайте", – поделилась звезда.

В шутливой манере Распутина обмолвилась, что секрет ее бодрости кроется в особом напитке, рецепт которого она держит в строжайшей тайне. Певица с улыбкой намекнула, что готова раскрыть состав "средства Макропулоса" тому, кто предложит самую высокую цену.

Некоторое время назад Распутина высказывала жалобы на боли в ногах, связанные с проблемами в суставах. По ее словам, врачи даже рассматривали возможность хирургического вмешательства. Однако теперь артистка с воодушевлением заявила, что все неприятности остались позади. Мария объяснила, что причиной ее недугов было неправильное питание. Переход на здоровый рацион и освоение техник задержки дыхания помогли ей полностью восстановиться.

В настоящее время звезда уделяет повышенное внимание своему самочувствию. Например, она отказалась от ношения высоких каблуков, отдавая предпочтение обуви с умеренной высотой каблука, не превышающей восьми сантиметров. Распутина вспомнила, как в юности она часто выходила на сцену на головокружительных шпильках, а теперь задается вопросом о целесообразности подобных жертв, осознавая, что это негативно сказалось на состоянии ее ног.

