Бородина откровенно рассказала о сделанной пластике: Сейчас бы не решилась

Ксения Бородина приоткрыла завесу тайны и высказалась о косметологических процедурах. Телеведущая призналась, что сделала пластическую операцию на груди.

Такое признание стало неожиданным для многих поклонников, которые не раз замечали изменения в ее фигуре. Сама Ксения долгое время избегала откровенных ответов на провокационные вопросы о хирургическом вмешательстве.

В свои 42 года Бородина выглядит потрясающе, и многие женщины мечтают о такой же подтянутой фигуре. Знаменитость часто делится с подписчиками откровенными снимками в купальниках и демонстрирует идеальные пропорции.

"Я сделала грудь, и сейчас бы никогда не решилась на подобные шаги", — призналась телеведущая.

Ксения отметила, что боится наркоза и не планирует больше никаких операций. Она добавила, что наблюдает за тем, как тяжело даются подобные процедуры людям с возрастом, и предпочитает естественность.

Ранее Бородина высказывалась о том, что операции должны выглядеть максимально естественно. Она не считает нужным следовать модным трендам и перекраивать себя до неузнаваемости. "Я вижу много искусственных изменений, которые мне не нравятся", — отметила она.

Ранее Бородина решила обратить внимание на завистливых женщин, которые часто становятся инициаторами негативных комментариев. Ведущая в довольно жесткой манере обрушилась на уколовших ее подписчиц. Она отметила, что именно женщины чаще всего пишут ей злые комментарии. Бородина подчеркнула, что это происходит не из-за личной неприязни, а скорее от недостатка уверенности в себе и собственной ущербности.