Дочь Пригожина "раскошелилась" на несуразную сумму ради идеальной фигуры

Дочь известного продюсера Иосифа Пригожина, Даная, два года назад стала мамой очаровательного малыша. Однако, радость материнства омрачилась неприятными последствиями для фигуры. Как призналась Даная, беременность и роды спровоцировали у нее серьезные проблемы с животом, о которых она долго умалчивала.
" После родов у меня образовался "фартук", который, к сожалению, без хирургического способа не убрать", – рассказала Даная.
Оказалось, что из-за расхождения мышц живота (диастаза) Данае пришлось забыть о спорте. Врачи категорически запретили любые физические нагрузки, что стало настоящим ударом для молодой мамы. Именно тогда Пригожина приняла решение обратиться к пластическому хирургу.
В итоге, Даная решилась на абдоминопластику (подтяжку живота) и липосакцию. Поклонники оценили честность Данаи. В комментариях под видео они поддержали ее решение и поблагодарили за откровенность.
Операция, в результате которой Даная избавилась от "фартука" и вернула себе плоский живот, длилась целых пять часов и обошлась ей в несуразную для простого обывателя сумму – миллион рублей! Даная подробно рассказывала подписчикам о непростом периоде реабилитации.
И, судя по всему, результат стоил потраченных денег и усилий. Недавно Даная опубликовала в соцсетях фото в черном бикини, демонстрируя свой подтянутый пресс. Она поблагодарила своего хирурга за профессионализм и новую уверенность в себе. Теперь Даная – счастливая мама и обладательница фигуры, о которой мечтала.