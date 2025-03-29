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Суббота 29 марта

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Бывший муж Ксении Бородиной из-за мошенников лишился более одного миллиона рублей

Бывший муж Ксении Бородиной из-за мошенников лишился более одного миллиона рублей
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Курбан Омаров обратился за помощью в правоохранительные органы.

Известный бизнесмен Курбан Омаров, бывший супруг популярной телеведущей Ксении Бородиной, стал жертвой дерзких мошенников, лишившись крупной суммы денег, превышающей один миллион рублей. Об этом стало известно РЕН ТВ от осведомленного источника, близкого к ситуации.

Как выяснилось, неприятный инцидент произошел еще в 2022 году, однако подробности всплыли только сейчас. По информации телеканала, Курбан Омаров, доверившись группе лиц, решил оказать им финансовую поддержку и одолжил значительную сумму, превышающую миллион рублей. Для подстраховки и уверенности в возврате средств, стороны заключили официальный договор займа. Однако, несмотря на наличие юридически оформленного соглашения, деньги так и не были возвращены бизнесмену в установленный срок. Омаров, осознав, что стал жертвой обмана, не стал медлить и обратился за помощью в правоохранительные органы.

В настоящее время Курбан Омаров подал официальное заявление в полицию о хищении крупной денежной суммы. Сотрудники правоохранительных органов проводят тщательную проверку по факту произошедшего, устанавливая все обстоятельства дела и разыскивая причастных к мошенничеству лиц.

Примечательно, что ранее похожий случай произошел с известным комиком и звездой Comedy Club Андреем Бебуришвили. Он также стал жертвой мошеннической схемы и потерял еще более внушительную сумму – свыше пяти миллионов рублей. Бебуришвили попался на уловку, связанную с доставкой посылки, опрометчиво сообщив злоумышленникам конфиденциальный код из сообщения. Как и Омаров, комик обратился в полицию в надежде вернуть свои деньги и наказать виновных. Эти случаи подчеркивают растущую активность мошенников и необходимость быть бдительными даже публичным и известным личностям.

Шоу-бизнес в Telegram

29 марта 2025, 21:25
Курбан Омаров и Ксения Бородина. Фото: Youtube / @d_mir_travel
Telegram @rentv_news✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото:www.instagram.com/ borodylia
Фото:www.instagram.com/ borodylia

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