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Вторник 1 апреля

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Андрей Макаревич* столкнулся с финансовыми проблемами

Андрей Макаревич* столкнулся с финансовыми проблемами
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Андрей Макаревич* проживает в Израиле.

Несмотря на то, что известный музыкант и телеведущий Андрей Макаревич* был признан иностранным агентом на территории Российской Федерации и после этого вышел из состава учредителей ряда своих бизнесов, одна компания все же осталась под его контролем. Речь идет о продюсерской фирме с ироничным названием "Самый Смак". Эта организация, по всей видимости, должна была заниматься производством контента или мероприятий, но, судя по финансовым показателям, в последние годы переживает не лучшие времена.

Согласно данным из открытых источников, в 2024 году доходы ООО "Самый Смак" оказались на нулевой отметке. Это означает, что компания не получила никаких поступлений, вероятно, не вела активной деятельности или столкнулась с серьезными трудностями в привлечении клиентов и заказов.

В результате, Андрей Макаревич* столкнулся с финансовыми проблемами. "Самый Смак" принес своему владельцу чистые убытки в размере 63 тысяч рублей. Для сравнения, предыдущий, 2023 год, также не был особо успешным: бизнес принес артисту скромный доход в 150 тысяч рублей. Такие показатели свидетельствуют о стагнации и возможном упадке предприятия, которое, вероятно, ранее было связано с творческой деятельностью Макаревича*.

Стоит отметить, что в настоящее время Андрей Макаревич* проживает в Израиле вместе со своей семьей и не выражает намерения возвращаться в Россию на постоянное место жительства. Вероятно, его удаленность от страны и публичная позиция, повлекшая за собой статус иноагента, также могли оказать негативное влияние на деловую активность в России и управление оставшимся бизнесом. В условиях общего экономического и политического климата, ведение бизнеса публичной персоной, находящейся за рубежом и имеющей определенный публичный образ, может быть сопряжено с дополнительными сложностями.

Ранее в СМИ обсуждался финансовый успех ресторанного бизнеса журналиста Владимира Познера, который, по данным изданий, заработал на своем ресторане в Москве 216 миллионов рублей. Этот контраст с убытками бизнеса Макаревича* может подчеркивать разные траектории и исходы предпринимательской деятельности публичных личностей в современной России.

*признан в России иностранным агентом.

Шоу-бизнес в Telegram

1 апреля 2025, 13:41
Андрей Макаревич. Фото: Youtube / @sobchak
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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