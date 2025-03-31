Кудрявцева устроила разборки с известной певицей в эфире популярного шоу

В финале пятого сезона шоу "Суперстар!" разразился настоящий скандал. Лера Кудрявцева открыто обвинила известную певицу Азизу в манипуляциях и подковерной игре.

В напряженной атмосфере, когда зрители ожидали увидеть, кто же станет победителем, телеведущая не удержалась и высказала свои претензии прямо в эфире. Кудрявцева заявила, что Азиза использовала свои связи, чтобы заставить членов жюри ставить ей высокие оценки, запугивая их и создавая давление.

"Вы запугали всех!", — произнесла она.

Кудрявцева подчеркнула, что такие методы недопустимы в честном конкурсе. Лера также рассказала о том, как певица писала ей сообщения в три часа ночи с недовольством по поводу низких оценок, что вызвало недоумение у зрителей и коллег.

Не остались в стороне и операторы шоу, которые подтвердили, что Азиза требовала от них предоставления материалов по первому запросу. "Ни один артист за всю историю шоу так себя не вел", — резюмировала Кудрявцева.

Пока Лера высказывала свои замечания, внимание зрителей переключилось на реакцию других участников. В итоге кубок достался 75-летней Ксении Георгиади, которая была безмерно счастлива своей победе. Однако скандал не остался незамеченным: телезрители активно обсуждали поведение Леры. Некоторые осудили ее за бестактность и недопустимость публичного унижения Азизы. Зрители сошлись сошлись во мнении, что такие вопросы лучше решать в частном порядке.

Наташа Королева также прокомментировала ситуацию после финала, указав на предвзятость Сергея Соседова, который, по ее мнению, негативно повлиял на оценки других исполнителей. Она отметила, что за кулисами происходили события, которые также могли сказаться на восприятии Азизы жюри.

Сергей Соседов ответил на критику. Он заявил, что Азизу несправедливо лишили победы из-за ее поведения. Он выразил возмущение тем, что оценка ее выступления была занижена не по заслугам, а из-за личных конфликтов. "Где такое было? На каком конкурсе?", — возмутился он.