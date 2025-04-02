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Среда 2 апреля

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Уехавшего Максима Галкина* освистали в Германии

Уехавшего Максима Галкина* освистали в Германии
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Максим Галкин* в поисках заработка постоянно гастролирует.

Анонс весенних концертов Максима Галкина* в Германии, артиста, чей российский статус "иностранного агента" словно тень тянется за ним и за рубежом, вызвал не просто критику, а настоящий шквал негодования среди немецкой публики. Вместо аплодисментов анонс утонул в волне возмущения и сомнений в уместности появления юмориста на немецкой сцене.

Многие жители Германии освистали пародиста и откровенно недоумевают, для кого, кроме узкого круга русскоязычных эмигрантов и украинских беженцев, предназначены эти выступления. Едкие комментарии такого плана, как "твой поезд уже ушел", лишь отражают общее настроение разочарования и непонимания цели визита Галкина*.

В то время как Германия борется с собственными проблемами, время для развлечений от артиста с противоречивой репутацией кажется, мягко говоря, неудачным. Особый гнев жителей страны вызывает предположение, что билеты на концерты могут быть оплачены за счет государственных пособий для беженцев, что, по мнению налогоплательщиков, станет непозволительной роскошью и ударом по бюджету.

Немецкая публика не скрывает иронии по поводу усилий Галкина* "влиться" в немецкое общество. "Даже безупречный немецкий не сделает тебя своим", – читается между строк в комментариях.

Вспоминая скандал в Дубае и штраф за проукраинский лозунг, Галкин* ввел жесточайшую цензуру на своих выступлениях, запретив любую видео– и аудиозапись под страхом изгнания. Некоторые видят в этом не просто осторожность, а признак страха перед последствиями его собственных слов.

Максим Галкин*, покинувший Россию в феврале 2022-го, продолжает путешествовать по миру со своими концертами, где политические темы по-прежнему занимают важное место.

*признан в России иностранным агентом.

Шоу-бизнес в Telegram

2 апреля 2025, 11:46
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов

Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ globallookpress.com
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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