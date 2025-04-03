Анну Седокову обвинили в воровстве.

Анна Седокова прервала молчание и резко ответила на обвинения семьи Яниса Тиммы, спустя месяцы после его трагической смерти. Известная певица и бывшая возлюбленная спортсмена, Анна Седокова, выдержала более трех месяцев молчания, пока на нее обрушивался шквал критики со стороны близких Яниса Тиммы. Однако, похоже, терпение звезды лопнуло, и она решила публично высказаться, чтобы расставить все точки над "i".

В эмоциональном посте в личном блоге, Седокова отметила, что она предпочитает не комментировать ситуацию, но если бы она раскрыла хотя бы одну деталь о тех, кто распространял ложную информацию, и о том, как они действовали против нее и Яниса, им пришлось бы нелегко. Однако она решила не делать этого, несмотря на их попытки привлечь внимание к себе через трагическое событие. Она также напомнила, что уход человека был его личным решением, о котором многие знали заранее.

При этом, Седокова подчеркнула, что не собирается опускаться до уровня публичных скандалов, особенно в связи с трагическим уходом Яниса. Певица заявила, что она не станет комментировать происходящее, несмотря на отчаянные попытки некоторых людей воспользоваться трагической смертью для саморекламы. Она подчеркнула, что существует память о человеке, который добровольно ушел из жизни, приняв это осознанное решение. Многие из близкого круга Яниса были осведомлены об этом еще задолго до произошедшего, добавила она, заставляя публику задуматься о глубине личной драмы спортсмена.