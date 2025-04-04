Западные СМИ заговорили о разрыве принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Принца Уильям и Кейт Миддлтон перестали вместе появляться на публике.

В последнее время, несмотря на обнадеживающие новости о здоровье Кейт Миддлтон, она и принц Уильям стали реже появляться на публике, что вызвало беспокойство у поклонников. Отсутствие пары в публичном пространстве заставило СМИ заговорить о разрыве их отношений. Журналисты вспомнили непростой период в их истории любви в 2007 году, когда их роман переживал кризис.

Сообщается, что в то время принц Уильям испытывал сомнения, несмотря на свои чувства к Кейт. Отец Уильяма и принц Филипп настояли на том, чтобы он принял решение, поставив условие: либо помолвка, либо разрыв.

Кейт переживала сложный период и искала поддержку у семьи. Ее мать, Кэрол Миддлтон, посоветовала не унывать и продолжать активную светскую жизнь, чтобы показать, что происходящее ее не сломило. Говорят, что такое поведение Кейт произвело впечатление на Уильяма.

Во время размолвки принц Уильям пытался строить отношения с другими девушками, но безуспешно. В конечном итоге, он осознал, что его счастье и любовь связаны с Кейт Миддлтон. Пара воссоединилась, сыграла свадьбу и стала одной из самых любимых пар в британской королевской семье.

Сейчас, когда у младших членов семьи Уэльских начались пасхальные каникулы с 28 марта по 24 апреля, Кейт и Уильям проводят время со своими детьми.