Поведение дочери Успенской снова вызывало осуждение поклонников

Пугачева взвыла от безысходности Тесты Шаляпин сделал заявление о дочери Цымбалюк-Романовской Игры Сонник

Топ новостей недели

"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилосьСостояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось Нарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула РоссиюНарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула Россию Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой

Лента новостей

Пятница 4 апреля

00:35Поведение дочери Успенской снова вызывало осуждение поклонников 21:32Начался прием заявок на участие в пятой Московской неделе моды 21:16"Алло, привет": звезда "Фабрики звезд" представила главный трек весны 21:12Названа настоящая причина внезапного расставания Пересильд и Тройника 20:37Фигуристка Трусова рассекретила пол будущего ребенка 19:38Ефремов готовится потратить круглую сумму на лечение после выхода из колонии 19:29Фридом Финанс и Тимур Турлов удостоены престижных наград за развитие юношеского спорта 17:14Алсу после развода с Абрамовым подняла требования к мужчинам до небес: Удивить сложно 16:12"Состояние чудовищное": Собчак делает все возможное для спасения жизни российской звезды 14:42Клава Кока прорыдала всю ночь из-за досадной ошибки 14:36В Дубне усовершенствовали наземный дрон для спецоперации 14:28Пластический хирург вынес вердикт фаворитке Пугачевой 13:46Куда сходить в Москве: афиша c 10 по 17 апреля 13:43Рестораторы Москвы прогнозируют рост посещаемости на 20% за счет летних веранд 12:02Анна Семенович вышла замуж: неожиданный поворот 11:22Квартиру Ефремова начали готовить к "чудовищной движухе" в честь его освобождения 10:34Уставшая от Певцова Дроздова решила действовать радикально: Силком вытолкала 09:29Депардье может потерять самое дорогое, переехав в Россию 08:47Невеста Лепса своим видом возмутила публику в Сети 06:37Западные СМИ заговорили о разрыве принца Уильяма и Кейт Миддлтон 03:32Марина Федункив призналась, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка 00:09Свежее фото Адриано Челентано довело поклонников до слез 22:11Эксперты приняли решение о судьбе сына Прилучного и Муцениеце: С кем будет жить Тимофей? 21:21Пересильд официально объявила о расставании с Тройником и заговорила об изменах 20:35Активно сбрасывающему лишний вес Пригожину потребовалась помощь врача 19:5344-летняя Барановская откровенно заговорила о рождении ребенка: Андрей подарил 18:58Шаляпин сделал заявление об отце новорожденной дочери Цымбалюк-Романовской 17:15Чернышев привел дочь на могилу Заворотнюк в крайне важный день 16:24Продюсер Житков поддержал инициативу по стимулированию съемок кино в Москве 15:49У освобождающегося из колонии Ефремова вскрылись проблемы с сердцем 15:14"Кубок Кремля – Гордость России!" – яркое культурное и спортивное событие 15:03Отец блогера Глеба Митрофанова намерен лишить бывшую жену родительских прав 14:23В Музее кино на ВДНХ пройдет марафон мультфильмов по сказкам Андерсена 13:55Названа настоящая причина развода Паулины Андреевой и Федора Бондарчука 13:13Оставшаяся одна Алла Пугачева взвыла от безысходности 13:10Как выбрать игру для Android-смартфона 12:16Обозлившаяся Седокова бросила в сторону умершего Яниса Тиммы жесткие обвинения 11:23Вокруг наследства комментатора Василия Уткина разразился скандал 11:11Режиссер раскрыл ключ успеха Никиты Кологривого и сравнил его с Юрой Борисовым 09:10Игорь Николаев показал свежее фото: поклонники бьют тревогу 08:14С рэпером Егором Криком случилась беда: Полный ужас 06:20Анна Седокова прервала молчание и резко ответила на обвинения семьи Яниса Тиммы 03:10Оскандалившийся Жерар Депардье ищет убежище в России 00:26Принц Гарри находится на грани нервного срыва после новости о лишении титула 21:54Бузова вынуждена отдать свою малышку на воспитание отцу: Там ей лучше 20:31Заявлено о последствиях для карьеры Азизы после разборок с Кудрявцевой 19:48Седокова впервые открыто высказалась о своем новом романе: Знакомьтесь 18:54Ефремов подвинет Бурунова после выхода на свободу: Съемочный день актера стоит миллионы 17:22Жутко исхудавший Киркоров отказывается от еды после смерти отца: Почти перестал есть 16:08Лечащий врач высказался о сроках выхода Кеосаяна из комы: Надежда существует
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Поведение дочери Успенской снова вызывало осуждение поклонников

Поведение дочери Успенской снова вызывало осуждение поклонников
43

Недавно Любовь Успенская объявляла о пропаже своей дочери.

Дочь известной певицы Любови Успенской, талантливая художница Татьяна Плаксина, любит шокировать публику. В очередной раз поведение дочери Успенской вызвало осуждение поклонников. Татьяна опубликовала в соцсети откровенную фотографию, на которой она запечатлена в черном боди у шеста на мансарде. На снимке 35-летняя Плаксина стоит в полный рост на фоне стеллажа, заполненного картинами и книгами, что создает атмосферу творческой мастерской.

Пользователи интернета были смущены не столько внешним видом дочери знаменитости, сколько наличием пилона рядом с ней. Многие стали полагать, что Плаксина решила сменить профессию. Они написали об этом: "Из художницы в стриптизерши", "Артистка, по стопам матери не стала идти", "Опять не пойми чем занимается".

Эта публикация далеко не первая в череде откровенных фотографий дочери Успенской. Ранее она уже публиковала подобные снимки, вызывая как поддержку, так и критику в интернете. Таким образом, по мнению публики, Татьяна самовыражается и привлекает внимание к собственной персоне.

Напомним, недавно Татьяна Плаксива пропала. Об этом заявила в соцсети ее мать, Любовь Успенская. Позже девушка нашлась в Израиле. После этого Любовь Залмановна стала брать дочь практически на все свои мероприятия, и даже появился слух, что она внесла а свой райдер пункт – обязательное присутствие Плаксиной на мероприятии. Впрочем, позже продюсер звезды опроверг эту информацию.

Шоу-бизнес в Telegram

5 апреля 2025, 00:35
Татьяна Плаксина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

"Мама, мама, тетя юбку забыла надеть!": 67-летнюю Успенскую на детском празднике приняли за эскортницу

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Вернувшаяся домой дочь Успенской продает свою картину на аукционе

Успенская раскрыла состояние Киркорова после известия о смерти отца: Подавлен горем
Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

"Алло, привет": звезда "Фабрики звезд" представила главный трек весны

"Алло, привет": звезда "Фабрики звезд" представила главный трек весны
Алису Морозову многие помнят, как участницу проектов "Фабрика звезд" на канале МУЗ-ТВ и "Песни" на ТНТ. Сейчас о ней в музыкальном мире снова все будут говорить. Алиса – лауреат многих престижных международных конкурсов.

Названа настоящая причина внезапного расставания Пересильд и Тройника

Названа настоящая причина внезапного расставания Пересильд и Тройника
Недавние новости о расставании известных актеров Юлии Пересильд и Михаила Тройника вызвали большой резонанс среди поклонников и коллег. Как стало известно, пара решила разойтись еще осенью, однако официальное заявление они сделали только 4 апреля.

Фигуристка Трусова рассекретила пол будущего ребенка

Фигуристка Трусова рассекретила пол будущего ребенка
Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов с радостью поделились радостной новостью. Пара ожидает мальчика. Это стало известно благодаря масштабному гендер-пати, которое молодожены организовали в самом центре Москвы.

Ефремов готовится потратить круглую сумму на лечение после выхода из колонии

Ефремов готовится потратить круглую сумму на лечение после выхода из колонии
Михаил Ефремов вскоре выйдет из колонии, где отбывал наказание за смертельное ДТП. В связи с ухудшением здоровья артисту было одобрено условно-досрочное освобождение.

Алсу после развода с Абрамовым подняла требования к мужчинам до небес: Удивить сложно

Алсу после развода с Абрамовым подняла требования к мужчинам до небес: Удивить сложно
Алсу поделилась воспоминаниями о романтических ухаживаниях своего бывшего мужа Яна Абрамова. Певица отметила, что в начале их отношений все было как в сказке.

Выбор читателей

03/04ЧтвШаляпин сделал заявление об отце новорожденной дочери Цымбалюк-Романовской 03/04ЧтвОставшаяся одна Алла Пугачева взвыла от безысходности 03/04Чтв44-летняя Барановская откровенно заговорила о рождении ребенка: Андрей подарил 03/04ЧтвНазвана настоящая причина развода Паулины Андреевой и Федора Бондарчука 03/04ЧтвИгорь Николаев показал свежее фото: поклонники бьют тревогу 04/04ПтнНевеста Лепса своим видом возмутила публику в Сети