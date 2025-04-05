Поведение дочери Успенской снова вызывало осуждение поклонников

Недавно Любовь Успенская объявляла о пропаже своей дочери.

Дочь известной певицы Любови Успенской, талантливая художница Татьяна Плаксина, любит шокировать публику. В очередной раз поведение дочери Успенской вызвало осуждение поклонников. Татьяна опубликовала в соцсети откровенную фотографию, на которой она запечатлена в черном боди у шеста на мансарде. На снимке 35-летняя Плаксина стоит в полный рост на фоне стеллажа, заполненного картинами и книгами, что создает атмосферу творческой мастерской.

Пользователи интернета были смущены не столько внешним видом дочери знаменитости, сколько наличием пилона рядом с ней. Многие стали полагать, что Плаксина решила сменить профессию. Они написали об этом: "Из художницы в стриптизерши", "Артистка, по стопам матери не стала идти", "Опять не пойми чем занимается".

Эта публикация далеко не первая в череде откровенных фотографий дочери Успенской. Ранее она уже публиковала подобные снимки, вызывая как поддержку, так и критику в интернете. Таким образом, по мнению публики, Татьяна самовыражается и привлекает внимание к собственной персоне.

Напомним, недавно Татьяна Плаксива пропала. Об этом заявила в соцсети ее мать, Любовь Успенская. Позже девушка нашлась в Израиле. После этого Любовь Залмановна стала брать дочь практически на все свои мероприятия, и даже появился слух, что она внесла а свой райдер пункт – обязательное присутствие Плаксиной на мероприятии. Впрочем, позже продюсер звезды опроверг эту информацию.