Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось

В прессе появились новые данные о состоянии известной российской певицы Марины Хлебниковой. Артистка прославилась в нулевых благодаря своему хиту "Чашка кофе".

По информации телеграм-канала Mash, исполнительница обратилась за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия. Врачи диагностировали у нее местную инфекцию кожи с поражением подкожной клетчатки, возникшую после тяжелых ожогов, полученных в результате пожара, который произошел в ее квартире в 2021 году.

Этот трагический инцидент оставил глубокий след в жизни Хлебниковой. Во время пожара она потеряла сознание и была найдена в крайне тяжелом состоянии. Врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать состояние. Несколько недель медицинские работники боролись за жизнь артистки, и только после длительного лечения ей удалось вернуться к нормальной жизни. Однако последствия этого происшествия продолжают сказываться на ее здоровье.

Помимо кожной инфекции, у Хлебниковой также была выявлена атеросклеротическая болезнь сердца и отложения холестерина, которые препятствуют нормальному кровообращению. Эти диагнозы внушают серьезные опасения, и сейчас певица проходит амбулаторное лечение под наблюдением врачей.

После трагических событий Хлебникова долгое время не появлялась на публике. Этот период стал для нее временем восстановления и осмысления произошедшего. Артистка старается держаться подальше от лишнего внимания и сосредоточиться на собственном здоровье.