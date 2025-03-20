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Четверг 20 марта

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Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось

Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось
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В прессе появились новые данные о состоянии известной российской певицы Марины Хлебниковой. Артистка прославилась в нулевых благодаря своему хиту "Чашка кофе".

По информации телеграм-канала Mash, исполнительница обратилась за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия. Врачи диагностировали у нее местную инфекцию кожи с поражением подкожной клетчатки, возникшую после тяжелых ожогов, полученных в результате пожара, который произошел в ее квартире в 2021 году.

Этот трагический инцидент оставил глубокий след в жизни Хлебниковой. Во время пожара она потеряла сознание и была найдена в крайне тяжелом состоянии. Врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать состояние. Несколько недель медицинские работники боролись за жизнь артистки, и только после длительного лечения ей удалось вернуться к нормальной жизни. Однако последствия этого происшествия продолжают сказываться на ее здоровье.

Марина Хлебникова. Фото: Соцсети

Помимо кожной инфекции, у Хлебниковой также была выявлена атеросклеротическая болезнь сердца и отложения холестерина, которые препятствуют нормальному кровообращению. Эти диагнозы внушают серьезные опасения, и сейчас певица проходит амбулаторное лечение под наблюдением врачей.

После трагических событий Хлебникова долгое время не появлялась на публике. Этот период стал для нее временем восстановления и осмысления произошедшего. Артистка старается держаться подальше от лишнего внимания и сосредоточиться на собственном здоровье.

Шоу-бизнес в Telegram

20 марта 2025, 16:27
Марина Хлебникова. Фото: Соцсети
Телеграм-канал Mash• Требует проверки

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