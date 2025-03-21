Вымотанная Бузова пошла на отчаянный шаг из-за ухудшения здоровья

Ольга Бузова сделала неожиданное заявление, которое вызвало широкий резонанс среди ее поклонников.

В своем блоге певица заявила, что вынуждена отказаться от макияжа на ближайшую неделю из-за ухудшения самочувствия. По словам Бузовой, ее насыщенный график работы негативно сказывается на здоровье, и она чувствует себя крайне вымотанной.

Каждый день Ольга проводит на съемках, репетициях и в подготовке новых проектов. Ее дни расписаны по минутам, и чтобы выглядеть безупречно на экране, визажисты наносят на её лицо множество косметических средств. Однако такая практика не может не отразиться на состоянии кожи. Под слоями декоративной косметики она практически не дышит, что приводит к усталости и раздражению.

В своем посте Бузова рассказала о том, как усталость превратилась в хроническую, и что ей необходимо дать своей коже возможность восстановиться. "Я решила взять аскезу на косметику на неделю. Лицо очень устало от ежедневного макияжа, недосыпа и постоянного движения", — написала решившаяся на отчаянный шаг знаменитость.

Ольга также отметила, что вышла на ужин с минимальным макияжем — лишь с карандашом и блеском для губ. Кроме того, звезда выразила желание сбежать куда-то подальше от суеты и насладиться спокойствием.

В последнее время вокруг личной жизни Ольги ходит множество слухов. Она часто публикует фотографии с роскошными букетами и подарками, что вызывает у фанатов подозрения о наличии романтических отношений. Однако многие уверены, что на самом деле у нее никого нет.